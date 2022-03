La confesión de Flor Vigna sobre Luciano Castro que incomodó a su ex

"Yo no sabía nada del sexo hasta los 25 años. Lucho me hizo descubrir otra conexión. Tiene algo muy lindo, de cuidado, de protección, de preguntarme qué quiero". Con estas palabras, la bailarina Flor Vigna habló su intimidad con el actor Luciano Castro, con quien mantiene una relación desde hace meses. El problema de su declaración es que puso en un lugar muy incómodo a su ex, Nico Occhiato.

"La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Lucho tiene algo muy lindo. De cuidado, de preguntar qué quiero y qué necesito. Me enseñó a amarme y a que también puedo ser mimada. Un día me miró desnuda y me dijo 'nunca te operes'. No dejo de aprender de él y de sus miradas", describió la también actriz en una entrevista con Infobae.

Flor Vigna y Nico Occhiato tuvieron varias idas y vueltas durante su relación Infobae

Sus declaraciones repercutieron en su expareja, Nico Occhiato, con quien asegura mantener un vínculo de amistad pero también reveló que tuvieron una relación tóxica. "En su momento cometí el error de vivir para el otro. Estaba tan convencida de que era el hombre de mi vida que di todo y más. Pensas que nada tiene sentido sin el otro. Ves que es todo o nada con esa persona y eso es realmente muy peligroso", afirmó y agregó: "Para amores tóxicos, ya no. No, no. Creo que me equivoqué. Que nos equivocamos”.

La bailarina y el actor confirmaron su romance a principios de octubre del año pasado. Fue poco tiempo después de que el actor admitiera que se había separado de Sabrina Rojas, ex pareja y madre de sus hijos, quien a la vez había comenzado un noviazgo con el locutor "El Tucu" López. “Con Lu nos conocimos en el gimnasio hace un tiempo. Estuvimos guardándolo para nosotros dos meses y hace poquito decidimos dejarlo ser en público también”, contó la ex Bailando.