Phil Collins se despide de los escenarios

“Voy a tener que conseguir un trabajo de verdad”, les dijo Phil Collins a los fanáticos el sábado, en el O2 Arena de Londres, donde se presentó junto a Genesis. La ironía le sirvió para suavizar el anuncio de que ese sería su último concierto, y que se despedía de los escenarios después de una asombrosa carrera musical de 55 años.

Tras una larga batalla de salud la leyenda de la música, de 71 años, ya no puede sostener una baqueta después de una cirugía en la espalda.

“Es una noche muy especial”, le dijo el baterista al público. “Es la última parada de nuestra gira, y es el último show de Genesis. Es difícil para nosotros creer que, bueno, ¡aún con todo hayan venido a vernos!”, expresó emocionado. El show ofreció 23 canciones, y contó con la sorpresiva presencia de Peter Gabriel entre el público. “Quizás él es el que está pidiendo a gritos ‘Supper’s Ready’, ¡no lo sé!”, bromeó Collins.

Dificultades físicas como la pérdida de la audición y problemas graves de espalda le impiden a Collins mantenerse en pie durante sus conciertos y tocar la batería. Genesis, el trío que integran el tecladista Tony Banks y el guitarrista-bajista Mike Rutherford, había lanzado su gira The Last Domino? Tour, tras 14 años sin shows en vivo. Sin embargo, en 2021 cancelaron varias fechas a causa de la covid.

Débil y cansado

Al retomar la gira, Collins apareció débil y cansado, actuaba sentado y ni siquiera podía usar el bastón para caminar. “Yo no hago nada. No entreno para cantar en casa, para nada. Los ensayos son práctica. Mi salud cambia las cosas; hacer los shows sentado cambia las cosas”, explicó a The Guardian.

En entrevista con la BBC se sinceró sobre sus frustraciones y el sueño de poder actuar junto a su hijo Nicholas, que durante esta última gira se unió a ellos en la batería. “Me gustaría tocar con él en el escenario, pero apenas puedo sostener un palillo de batería en la mano”, admitió.

La salud de Collins viene trastabillando desde hace años. En 2009 el músico sufrió un aplastamiento de vértebras debido a la posición en que tocaba la batería: de ahí una primera cirugía, seguida de otra en 2015 que le provocó lesiones nerviosas.

A ello se sumaron sus problemas de diabetes, una pancreatitis aguda, una mala caída en 2017 y, sin más, sus problemas con el alcohol.

También dicen adiós

A la despedida de Collins, apurada por impedimentos físicos, se suman las de varias estrellas de la música mundial. Si bien en el arte no hay una edad para retirarse, llega un momento en que el cuerpo y la mente del artista necesitan descansar aunque no evidencien impedimentos físicos.

Este año coinciden en despedirse de los escenarios varios artistas que han hecho aportes esenciales a la música popular.

Encabeza la lista Joan Manuel Serrat (78 años) quien junto a sus compatriotas José Luis Perales (de un año menos) y Lolita Flores (63 años) encaran este año su gira de despedida.

A ellos se agregan otros que no estuvieron tanto tiempo en los escenarios, como la cantante irlandesa Sinéad O’Connor (55 años) y Daddy Yankee (45 años). El puertorriqueño llegará al país el 1 de octubre en el “Tour Legendaddy, la última vuelta”.

Serrat explicó las razones por las que deja los escenarios, mas no la música definitivamente. “Como los humanos no tenemos certeza de nuestra fecha de caducidad, prefiero decidir yo mismo cuál es mi fecha de caducidad”, afirmó el 1 de diciembre de 2021, y agregó que se iba porque no quería que otro decidiera por él, “ni una enfermedad, ni una pandemia”.

Serrat iniciará la gira “El vicio de cantar 1965-2022” el 27 de abril en Nueva York y recorrerá América Latina y España hasta el 23 de diciembre, cuando dará el adiós definitivo en su Barcelona natal. El tour llegará al Movistar Arena de Buenos Aires en cuatro funciones: 19, 20, 25 y 26 de noviembre.

En tanto el cantautor de Cuenca, Perales, que escribió cientos de canciones que han sido interpretadas por grandes figuras, confesó en entrevista que siempre planificó librarse de los nervios del vivo: “ese momento es el día que voy contemplando desde hace tiempo: el de marcharme y dedicarme a escribir, que es como empecé”.

De ahí el nombre de su gira de despedida, “Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós”, que llegará al país también para dar cuatro recitales: el 14 de abril en el porteño Movistar Arena, el 16 y el 17 con entradas agotadas en la Plaza de la Música de Córdoba y el 19 en el Metropolitano rosarino.

Lolita Flores también se plantea dejar los escenarios para dedicarle tiempo a su nieto Noah. “A lo mejor hago una girita de despedida el año que viene. Yo diré de despedida, seguramente después no me despediré”, dijo la cantante y actriz a propósito de su concierto “Todo de mí”.

En Gran Bretaña, luego de que publique su nuevo disco “No veteran dies alone”, O’Connor también anunció que se alejará de la música. La cantante enfrentó en enero la muerte de Shane, su hijo de 17 años.

“Esto es para anunciar mi retiro de las giras y el trabajo en la industria musical. Estoy envejeciendo y cansada”, comunicó en su cuenta de Twitter la cantautora.

“Gracias”

Uno de los mayores ídolos populares argentinos, Ramón Palito Ortega, también le está diciendo adiós al público desde diciembre. “Quiero despedirme de la gente; fueron muchos años, y me parece que tengo como ese sentimiento de gratitud, me dieron mucho más de lo que soñé. Todo lo que alcancé fue gracias al apoyo de la gente”, expresó.

El sábado 4 de junio a las 21, la gira “Gracias” traerá al cantautor tucumano al teatro Mercedes Sosa.