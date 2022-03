"No puedo girar la cabeza", se lamentó una de las víctimas de la agresión policial

Leandro, de 20 años, es una de las víctimas de la agresión policial registrada el domingo a la madrugada a la salida de un boliche de la avenida Benjamín Aráoz, zona del parque 9 de Julio, en la capital. El joven dialogó esta mañana con “BUEN DÍA”, el noticiero de LG Play”, y relató los minutos previos y los momentos de la intervención violenta de los uniformados.

“Todos los fines de semana salimos del boliche y vamos a un choripán. Esa noche, se acercaron unos chicos para agredirnos y tuve que separar. Cuando me di la vuelta, lo primero que hicieron los policías fue atacarme; uno me pegó con un escudo en la cara. Me decían ‘váyanse, váyanse porque lo vamos a meter preso’”, recordó.

Y continuó: “nos metimos al auto y comenzamos a buscar la llave para encenderlo e irnos. En esos segundos vino otro policía provocando y le pegó con la cachiporra a mi amigo; le dio en la panza. Nos hicieron bajar del auto y ahí nos rodearon. Quise dar una paso al costado para salir del amontonamiento y sacar a mi amigo, pero me empujaron y comenzaron a pegarme”.

Según dijo, los policías los acusaban de llevar en el interior del vehículo bebidas alcohólicas. “Hay testigos, entre ellos, mis amigos que grabaron el momento: nunca tuvimos bebidas alcohólicas”, añadió el joven, quien es futbolista.

"Ahora no puedo hacer un giro completo solo con la cabeza, tengo que hacerlo con todo el cuerpo. En el video no se observa bien, pero por abajo me pegaban con la cachiporra en las piernas", detalló el muchacho, quien confirmó la denuncia en la seccional 11.