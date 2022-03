Caso Tacacho: “No aplicaron perspectiva de género con los fiscales; no fueron consecuentes”

Mariela Tacacho recibió como un mazazo emocional la determinación que tomó la comisión de Juicio Político, de no correr traslado a las denuncias presentadas contra los fiscales que intervinieron en causas impulsadas por Paola por acoso y amenazas contra Mauricio Parada Parejas. Entre lágrimas de bronca, reprochó que los mismos legisladores oficialistas que el año pasado hablaban de falta de perspectiva de género y de deficiencias en la prestación del servicio de justicia, durante el Jury contra Francisco Pisa, ayer resolvieran archivar todas las presentaciones sin siquiera abrir una investigación. “Demostraron que no fueron consecuentes. Actuaron en bloque. No aplicaron la perspectiva de género porque no quisieron ni les interesa. Es doloroso porque nosotros creíamos en la justicia”, dijo la mamá de la docente de inglés a LA GACETA.

Ahogada en llanto, Mariela adelantó que en las próximas horas sacarán un comunicado para exponer detalladamente su posición respecto a la decisión del comité legislativo y adelantó cómo continuarán su reclamo de justicia contra quienes -a su entender- no oyeron los pedidos de ayuda durante cinco años.

Las vías administrativas son cada vez más reducidas.

“Apego a las normas”

El legislador Raúl Ferrazzano (FdT) informó ayer que, por 10 votos a favor y uno en disidencia, el comité que preside dispuso el rechazo y el archivo de los 11 pedidos de juicio político que se impulsaron contra los fiscales Adriana Reinoso Cuello, Mariana Rivadeneira, Diego López Ávila, Ignacio López Bustos y Claudio Bonari. El parlamentario dijo que, tras analizar las causas, llegaron a la conclusión de que las actuaciones de los funcionarios judiciales se realizan “dentro de las facultades legales y las competencias jurisdiccionales que tenían”. “Es decir, con apego a las normas procesales que regían en ese momento en este tipo de causas”, sentenció.

Consultado por este diario si consideraba que los fiscales actuaron con perspectiva de género en las causas de Tacacho, Ferrazzano dijo: “consideramos que, más allá del criterio procesal que cada uno de los fiscales ha llevado adelante en las investigaciones preliminares, los mismos se han desenvuelto dentro de sus competencias y de sus facultades”. A su vez, reconoció que la coyuntura política cambió respecto a la de 2021, pero afirmó que se apegaron a la normativa vigente. “Esta comisión ha dado muestras claras de reivindicar la vigencia de la normativa en cuanto a perspectiva de género. Hemos sentado jurisprudencia a nivel nacional (en relación a Pisa), pero estas presentaciones tenían otra índole”.

Además de Ferrazzano, votaron por el archivo de las causas los oficialistas Sergio Mansilla (presidente subrogante), Zacarías Khoder, Gonzalo Monteros, Norma Reyes Elías, Adriana Najar, Graciela Gutiérrez, Tulio Caponio, Enrique Bethencourt y Carlos Gómez. En disidencia votó el republicano Mario Casali (Raúl Pellegrini tiene licencia médica).

“No se cuidó a la víctima”

El legislador de Fuerza Republicana dijo que en el plenario solicitó que se corriera traslado a las presentaciones por tratarse de un caso que conmocionó a la sociedad. “Pedí que se inicie el proceso y que, una vez que hagan los descargos los distintos fiscales, evaluar si pueden ir o no al Jury”, afirmó. Y agregó: “no se cuidó a la víctima. No puedo generalizar, pero sí puedo decir que no se ha cuidado a la víctima. Teníamos que iniciar el procedimiento para que tanto los que han actuado como la sociedad sepan lo que ha pasado, cuál fue el criterio, y después analizar si un fiscal no actuó como correspondía”.

Causa “Yapura Astorga”: se archivaron los pedidos contra los jueces

Ferrazzano informó también que, por unanimidad, el comité resolvió desestimar y archivar la presentación del legislador Jorge Yapura Astorga (FdT) contra los jueces Gustavo Aldo Romagnoli, Fabián Adolfo Fradejas y Luis Fernando Morales Lezica, de la Sala Conclusional III de Capital, quienes resolvieron que sea juzgado -junto a un grupo de allegados- por supuestos delitos durante su gestión como intendente de Tafí del Valle. “Este tipo de cuestionamientos no debe hacerlo en el seno de la comisión de Juicio Político, sino en el Poder Judicial. Era ahí donde había que dirimir estas cuestiones”, dijo.