Las esperanzas y expectativas de la familia de Paola Tacacho, de agrupaciones feministas y de una sociedad que exige respuestas de parte del Estado estarán puestas en la reunión que mantendrá hoy la comisión de Juicio Político. El comité legislativo que preside Raúl Ferrazzano (Frente de Todos) debatirá, desde las 12, los pedidos de destitución impulsados contra los fiscales Adriana Reinoso Cuello, Mariana Rivadeneira, Diego López Ávila, Ignacio López Bustos y Claudio Bonari, quienes archivaron -por distintos motivos- causas que inició la docente de inglés contra su acosador y posterior femicida Mauricio Paradas Pareja.

Los familiares de Paola se expresaron convencidos de la solidez de las presentaciones que realizaron contra los cinco fiscales. Recalcaron que, incluso, entre los argumentos de los pedidos de juicio político incorporaron parte del fallo del Jurado de Enjuiciamiento contra el ex juez Francisco Pisa. “Las pruebas están y son contundentes”, subrayaron. Sin embargo, dejaron saber que perciben un hermetismo excesivo y un clima enrarecido. “Sabemos que esto es Tucumán y que cualquier cosa puede pasar”, indicaron. También que les hizo ruido el día y el horario elegido para discutir las presentaciones (dos días antes del plazo límite). Señalaron también que, a diferencia de lo ocurrido con Pisa, los legisladores -opositores y oficialistas- esta vez se mostraron menos activos. El escenario político se modificó desde entonces en la provincia.

La familia Tacacho exige la destitución de los cinco fiscales por entender que demostraron “ignorancia inexcusable o negligencia en el ejercicio de sus funciones” al no escuchar los pedidos de auxilio de Paola en 13 oportunidades. Por eso solicitaron al comité que investigue si incumplieron “en forma injustificada los deberes inherentes al cargo” y que, de ser así, se proceda a destituirlos de sus cargos (artículo 49 de la Constitución de la Provincia).

Los pedidos de destitución fueron impulsados por Mariela y Daniela Tacacho (madre y prima de Paola, respectivamente) y por las militantes feministas Hilda Disatnik, Margarita Espeche, Natalia Gutiérrez y Laura Sánchez. En paralelo, Alejandra del Castillo (dirigente del Partido Obrero) realizó otras presentaciones en contra de los mismos fiscales.

“Fiscales poderosos”

En diálogo con LA GACETA, Daniela Tacacho consideró que son suficientes los argumentos para que la comisión de Juicio Político corra traslado a las presentaciones y solicite explicaciones a los fiscales Reinoso Cuello, Rivadeneira, López Ávila, López Bustos y Bonari. “Las pruebas son suficientes, son las causas. La inacción se demuestra en las causas”, manifestó. Y agregó: “entendemos que son fiscales poderosos, especialmente Rivadeneira. Creemos que el hermetismo que se está manejando es por eso”.

La prima de la joven asesinada el 30 de octubre de 2020, en la vía pública, recalcó que hay mucha confianza en que las presentaciones avancen y que ni siquiera hablaron de un “plan b”. De todos modos, adelantó que no se quedarán de brazos cruzados si reciben un revés de la comisión y se archivan las causas. “Sin juicio político a los fiscales no hay justicia para Paola. Quizá acudamos a otra instancia, ya veremos. Pero eso no va a quedar ahí para nada. Queremos justicia”, enfatizó. De todos modos, dijo que confía en el desempeño que tendrán hoy los legisladores dado que -consideró- las presentaciones son sólidas.

La comisión de Juicio Político está integrada por los parlamentarios oficialistas Ferrazzano, Sergio Mansilla (presidente subrogante), Zacarías Khoder, Gonzalo Monteros, Enrique Bethencourt, Norma Reyes Elías, Adriana Najar, Graciela Gutiérrez, Tulio Caponio y Carlos Gómez; y por los opositores Mario Casali (FR) y Raúl Pellegrini (PJS). Este último estará ausente hoy por licencia médica.

Según la ley 8.734, que regula el proceso de enjuiciamiento, se necesita el voto de 2/3 de la totalidad de los miembros (ocho de los doce) para correr traslado a las acusaciones, si las encontraran fundadas. Al ser presentaciones individuales podría ocurrir que algunas de ellas prosperen y otras no; que se corra traslado a todas; o que se archiven en su totalidad. En la primera o en la segunda de las hipótesis, los acusados tendrán 15 días hábiles para contestar los requerimientos.

Concentración

A través de la página de Facebook “Justicia por Paola Tacacho”, se convocó a una concentración a las 11.30 en las puertas de la Legislatura. “Porque ninguna mujer merece vivir cinco años de acoso, hostigamiento y siendo amenazada de muerte y abuso. Porque a Paola no la escucharon, le negaron la tutela efectiva y no investigaron al acusado (...). Estos cinco fiscales no pueden continuar en sus funciones, porque ya demostraron que no pueden proteger a las mujeres y es hora de pagar las consecuencias de su mal accionar”, reclamaron.

Quiénes son los fiscales

A. Reinoso Cuello

La familia Tacacho apuntó contra ella por haber desestimado tres denuncias de Tacacho contra Mauricio Paradas (la primera en 2015).

Rivadeneira

La comisión ya archivó una acusación en su contra en 2021. Está acusada por negligencia en el ejercicio de sus funciones.

López Ávila

Tuvo dos de las causas iniciadas por Tacacho. Una en 2016, que elevó a juicio y Pisa rechazó. La segunda en 2018, la cual fue archivada.

López Bustos

Según la familia, el fiscal no tuvo en cuenta las 13 denuncias penales previas que realizó Paola y archivó la causa 14°.

Bonari

Tuvo en sus manos la última denuncia que realizó Paola. Lo acusan de haber paralizado la causa tras un escrito de Paradas Pareja.

Causa “Yapura Astorga”: se analizarán los pedidos de destitución contra los jueces que resolvieron que el legislador tafinisto sea enjuiciado

Otro planteo de relevancia que analizarán los legisladores de Juicio Político en la jornada de hoy será el impulsado por uno de sus pares, el oficialista Jorge Manuel Yapura Astorga. El representante del Frente de Todos pidió la destitución de los jueces Gustavo Aldo Romagnoli, Fabián Adolfo Fradejas y Luis Fernando Morales Lezica, de la Sala Conclusional, quienes resolvieron que sea juzgado -junto a un grupo de allegados- por supuestos delitos perpetrados durante su gestión como intendente de Tafí del Valle. Según Yapura Astorga, estos magistrados deben ser sometidos a un Jurado de Enjuiciamiento por “ignorancia inexcusable” e “incumplir en forma injustificada los deberes inherentes a su cargo”. “Pese a lo público y notorio de mi función legislativa, (Romagnoli, Fradejas y Morales Lezica) excedieron su capacidad funcional, sometiendo a proceso penal a quien no se encuentra sometido a su jurisdicción, hasta tanto la Legislatura así lo decida”, manifestó el ex intendente. Luego, insistió en que no se trata de una opción, sino obligación. “La comunicación a la Legislatura es un mandato no discrecional puesto de manera expresa por el constituyente, que así lo ordena: ‘lo comunicará a la Legislatura’”, agregó. Las audiencias de debate oral tendrán lugar entre el 26 de mayo y el 3 de junio, según pudo averiguar este diario.