“La Legislatura nos dio la espalda y volvieron a matar a Paola", dijo la familia Tacacho

“Vamos a seguir, no vamos a parar de pedir justicia por Paola (Tacacho). No nos detendremos, como lo hacemos desde que Mauricio Parada Parejas la asesinó”, dijo Daniela Tacacho, prima de la profesora de inglés al enterarse de la decisión de la comisión de Juicio Político de la Legislatura. “Vamos a seguir luchando; no vamos a bajar los brazos”, apuntó.

El cuerpo legislativo desestimó y archivó esta mañana las presentaciones contra cinco fiscales por las actuaciones en las causas iniciadas por la víctima contra su acosador y femicida. Frente al edificio del Poder Legislativo (PL), en Muñecas y España, la familiar apuntó: “no van a tener la comodidad de nuestro silencio. Vamos a seguir viniendo y pidiendo justicia en cada instancia y cada lugar”.

“La Legislatura nos dio la espalda y volvieron a matar a Paola, como si no valiera nada lo que hemos hecho, como si no valió nada lo que Paola había hecho. Demuestran una vez más que no les importa la vida de las mujeres”, añadió.

La prima de la profesora salteña consideró que “hoy prevalecieron otros intereses” a la hora de decidir y rechazar las demandas de la familia. “Lo que tiene que prevalecer siempre es la justicia. Por eso me parece nefasto”, enfatizó.

Según Daniela, “había muchas pruebas sobre la inacción, la falta de la tutela judicial y de perspectiva de género” de los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF). “Hay que cuidarse de estos fiscales, porque no solo actuaron mal en las causas de Paola”, criticó.