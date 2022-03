Caso Tacacho: "Esperamos que la comisión de Juicio Político haga lo que tiene que hacer”

La comisión de Juicio Político de la Legislatura se reunirá el lunes y, entre los temas en agenda, deberá analizar los pedidos de familiares de Paola Tacacho y de organizaciones sociales para que se avance contra cinco representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF). Según los planteos de la parte, estos funcionarios judiciales no cumplieron con su deber de investigar las denuncias que había presentado la profesora de inglés contra su acosador, Mauricio Parada Parejas, quien la mató de una puñalada en Barrio Norte y luego se quitó la vida en octubre de 2020.

Esta mañana, Mariela Tacacho, madre de la joven salteña, recordó la destitución del juez penal, Francisco Pisa, “por no haber tenido perspectiva de género y dar vía libre al femicida”. “Estábamos seguras de que iba a ser destituido (…) Pero pasó de todo, ya que también nos archivaron (por la Legislatura) siete pedidos de juicio político y el 24 de febrero de 2020 (el entonces gobernador, Juan) Manzur le aceptó la renuncia condicionada a Pisa”, recordó.

Con ella, la madre de Paola Tacacho hizo referencia a las expectativas por las demandas contra los fiscales. “Seguimos en pie de lucha. Siempre lo dijimos: después de la destitución de Pisa, no íbamos a bajar los brazos. Presentamos estas nuevas demandas”, apuntó.

“El patrón fue no investigar y archivar las causas; no hicieron nada. Y las expectativas son las mismas: la comisión de Juicio Político debe dar curso a estos pedidos, enjuiciarlos y destituirlos. No hay nada que los excluya de las responsabilidades. Las pruebas son claras y contundentes. Esperamos que la Comisión de Juicio Político haga lo que tiene que hacer”, añadió, entre otras declaraciones.