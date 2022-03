Quejas por la demora, precios y desabastecimiento de gasoil

Los efectos mundiales del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania se sienten en mayor o en menor medida en el país. Puntualmente, preocupa en estos momentos el abastecimiento de gasoil. Por el momento, el cuánto y el dónde son relativos. “Todo depende del mercado, pero por fuera de los surtidores estamos recibiendo provisiones un 30% menos, o dicho de otra forma, si es que recibimos lo hacemos a un precio que es un 10% más caro”, señaló a LA GACETA Daniel Gargiulo, presidente de la Cámara de Comerciantes Derivados del Petróleo, Gas y Afines (Capega). Explicó que esto afecta a los consumos a granel y a las ventas directas al sector agropecuario o de transporte.

“Un país que no tiene autosuficiencia en su materia energética tiene que importar combustible, que a su vez está influenciado por el valor del dólar. Obedecemos a realidades macroeconómicas”, sostuvo. Añadió que “los efectos en la ciudad tal vez se ven minimizados”, pero que esto no significa que se trate de un tema que carezca de importancia. “Al contrario”, aseguró; “esta circunstancia no tiene foco local, sino que repercute de igual manera en todo el país”. Subrayó que esta es una situación que se repite en todo el país hace varios meses y que en marzo se agravó.

Asimismo, aclaró que “por el momento” en las estaciones de servicio no hay mayores problemas en cuanto al aprovisionamiento. “Cada estación y cada petrolera tiene una situación distinta. Por ahí puede suceder que se vayan ajustando las entregas y luego se normalicen”. Explicó que en el mercado minorista se atiende por medio del surtidor, que puede proveer una cantidad determinada según la disponibilidad. “En el mercado mayorista hay operadores que abastecen exclusivamente al agro con ventas directas de gasoil, pero a un precio más alto”, indicó Gargiulo. “Ahí se da la situación inversa: el precio mayorista es más caro que el minorista”, añadió. Si bien en Tucumán se habla todavía de demoras, en otras lugares productores del país ya hay quejas por desabastecimiento. Faltando días para que el sector comience a demandar gasoil para las cosechas y transporte de las cargas al puerto, los productores temen por demoras y pérdida de rendimiento en las producciones, (Producción periodística: Bárbara Nieva).