Ministerio de Obras Públicas: ya está definido el organigrama

El futuro ministro de Obras Públicas, Fabián Soria, explicó que ya se dio inicio a los trámites internos para presentar el instrumento de creación de la nueva repartición ante la Legislatura. Tras reunirse con el gobernador interino, Osvaldo Jaldo, detalló que “sería un decreto de necesidad y urgencia”, cuya aprobación o rechazo quedaría pendiente por parte de la Cámara provincial. “La idea del gobernador es que en el transcurso de esta semana sea la asunción”, añadió el ingeniero. Y advirtió que “ya está casi definido el organigrama” de la cartera. Soria dijo que el gobernador le pidió hacer una reunión para tomar estado de la situación de cada una de las áreas que van a conformar el Ministerio, y llevar adelante la mayor cantidad de obras posibles. “Hay distintos estados de los proyectos, y Jaldo me pidió ser un facilitador tanto aquí como en la Nación para buscar los recursos para iniciar obras o continuarlas”, contó. Hoy mantendrá un encuentro con el titular del Plan Norte Grande, Sisto Terán Nogués, “en una capacitación que tenemos programada con un equipo que me va a acompañar”. “Esto, de tal manera de ir adelantándonos a lo que sabemos que se va a concretar con la asunción”, aseguró. También se refirió al diálogo con el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur. “Me dio instrucciones claras y me habló de la oportunidad que tenemos desde lo que él puede gestionar en Buenos Aires, conjuntamente con el gobernador. Creo que es el momento ideal para traer obras para Tucumán. Toda la gente que está trabajando continuamente y voy a reunirme con ellos para mejorar ese trabajo”. Por último, advirtió que, más allá del organigrama que tendrá el Ministerio de Obras Públicas, “se va a trabajar en conjunto con las distintas áreas del Gobierno y de ahí con los municipios”.