Carlos Kirchner, primo del ex presidente, fue procesado por enriquecimiento ilícito

El ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, Carlos Santiago Kirchner, fue procesado por enriquecimiento ilícito. También fue procesada su esposa, Cecilia Catalina Saade.

La decisión fue adoptada por el federal Julián Ercolini luego de una investigación patrimonial. La Justicia consideró que el primo del ex presidente Néstor Kirchner no logró justificar el incremento de sus bienes.

Según consignó el diario La Nación, el magistrado concluyó que los montos no justificados respecto de Carlos Santiago Kirchner ascenderían entre 2005 y 2017 a $12.606.848,65, equivalentes a U$S 2.242.231,47.

En lo que respecta a Saade, su esposa, los montos no justificados ascenderían a U$S 721.925,11. Con respecto a sus empresas K-Sanc SA y Kjoro Real Estate Investments LLC, la adquisición de bienes muebles e inmuebles efectuadas ascienden a U$S 2.253.224,68 por dichas operaciones.

En su pedido de indagatoria, el fiscal Pollicita había señalado que el funcionario no pudo justificar bienes por más de 2,5 millones de dólares que incluyen 14 propiedades (una en Miami), 14 autos -entre ellos varios de lujo- y una embarcación.

También la fiscalía consideró que el ex funcionario hizo operaciones cambiarias por cerca de un millón de dólares, incorporó aportes societarios por U$S 435.000 en efectivo y $1.167.264.

Carlos Santiago Kirchner está siendo juzgado junto con Cristina en la causa conocida como Vialidad Nacional, donde se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública para beneficiar al empresario Lázaro Báez. El primo de Néstor estaba a cargo de la subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, que dependía del Ministerio de Planificación Federal y por su escritorio pasaban las licitaciones ahora cuestionadas.