El discurso de agradecimiento y perdón de Will Smith tras golpear a Chris Rock en los premios Oscar

Will Smith protagonizó dos momentos históricos en la entrega de los premios Oscar: el más tenso cuando se levantó de su butaca y le pegó una piña al humorista Chris Rock mientras se burlaba de la calvicie (producto de una enfermedad) de la esposa del actor. También el más emotivo cuando subió al escenario consagrado como Mejor Actor por su papel en "King Richard". En su discurso, Smith agradeció a la Academia por el reconocimiento y pidió perdón por la agresión al cómico. "Gracias y espero que me invite otra vez", remarcó al final.

En primer lugar, Will Smith e refirió a su personaje: “Richard Williams fue un hombre muy valiente, defensor de su familia. En este momento de mi vida, yo estoy abrumado con lo que Dios me pide que haga y que sea en este mundo. Haciendo esta película pude proteger a Aunjanue Ellis, una de las más fuertes y más delicadas personas que he conocido. Pude proteger a las dos actrices que interpretan a Venus y Serena. Me están llamando en la vida a que ame y proteja a las personas, y que sea un río para mis personas”, señaló entre lágrimas.

Luego continuó: “Sé que hacer lo que hacemos, tienes que ser capaz de aceptar abuso, tienes que aceptar que la gente hable locuras de ti. En este negocio tienes que aceptar que te falten el respeto y tienes que sonreír y fingir que todo está bien. Pero Denzel (Washington) me dijo hace unos minutos, ‘en tu momento más alto ten cuidado, porque es cuando el diablo viene a por ti’”.

El momento en que Will Smith golpea al humorista Chris Rock durante la ceremonia de los Oscar Televisa

"Quiero pedir disculpas a la Academia. Quiero pedir disculpas a todos mis compañeros nominados. Este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio. No se trata de ganar un premio para mí. Se trata de poder iluminar a toda la gente. Tim y Trevor y Zack y Saniyya y Demi y Aunjanue y todo el reparto y el equipo de 'El método Williams', Venus y Serena, toda la familia Williams. El arte imita a la vida. Me parezco al padre loco, como decían de Richard Williams", remarcó y finalizó: "Pero el amor hace hacer ese tipo de locuras. Gracias. Espero que la Academia me invite otra vez".