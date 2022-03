La Casa Blanca aclara que no busca derrocar a Putin

WASHINGTON, Estados Unidos.- El discurso que Joe Biden dio en Varsovia, el sábado, fue elogiado como un posicionamiento emblemático del mandato del presidente de Estados Unidos.

Su llamamiento a “un futuro mas brillante, arraigado en la democracia” quedo, sin embargo ,opacado por la ultima línea -improvisada, según sus allegados-, que obligó a la Casa Blanca a salir a hacer aclaraciones.

“Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder”, dijo Biden, y causó un revuelo mundial. Minutos después, los principales sitios de noticias del mundo, comenzando con CNN, titulaban alguna variación de esas palabras.

La declaración refleja un cambio en el enfoque estadounidense hacia Moscú, ya que funcionarios estadounidenses habían dicho anteriormente que sacar a Putin del poder no era su objetivo.

Más tarde, la Casa Blanca intentó aclarar que el presidente no preconizaba un cambio de régimen. “Lo que el presidente quiso decir es que no se puede permitir que Putin ejerza poder sobre sus vecinos o en la región. No estaba hablando del poder de Putin en Rusia ni de un cambio de régimen”, sostuvo un funcionario.

Los comentarios de Biden -emitidos en Polonia el sábado- también incluyeron una declaración en la que calificó a Putin como un “carnicero”, en una fuerte escalada de la retórica de Estados Unidos hacia Moscú por la invasión de Ucrania.

Entre otras cosas, en su discurso Biden advirtió a Putin que deberá atenerse a las consecuencias del caso si sus tropas se adentran un solo centímetro dentro del territorio de la Organización del Atlántico Norte (OTAN).

“Ni piense en moverse un solo centímetro dentro del territorio de la OTAN”, dijo Biden, tras reiterar la “obligación sagrada” de los miembros de la alianza de defender su territorio “con toda la fuerza de nuestro poder colectivo”. Y envió un mensaje a Ucrania: “Estamos con ustedes”.

Julianne Smith, la embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, trató de contextualizar los comentarios de Biden, diciendo que siguieron a un día de conversaciones del presidente demócrata con refugiados ucranianos en Varsovia.

La invasión rusa -que lleva más de un mes- ha expulsado de sus hogares a una cuarta parte de los 44 millones de habitantes de Ucrania.

“En ese momento, creo que fue una reacción muy humana, una declaración de principios por los relatos que había escuchado ese día”, dijo Smith al programa “State of the Union” de CNN.

“Estados Unidos no tiene una política de cambio de régimen en Rusia. Así de claro”, explicó.

El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo en una conferencia de prensa en Jerusalén que cualquier decisión sobre el futuro liderazgo de Rusia “dependería del pueblo ruso”.

El senador James Risch, el principal senador republicano en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, calificó los comentarios de Biden como una “horrible metedura de pata” y dijo que deseaba que el mandatario se hubiera apegado al protocolo en sus comentarios durante la visita a Polonia.

“La mayoría de las personas que no se dedican a las relaciones exteriores no se dan cuenta de que esas pocas palabras provocarían el tipo de conmoción que provocaron”, dijo a CNN. “Esto va a causar un gran problema”.

Modelo coreano

La situación actualmente en Ucrania, a más de un mes de la invasión militar, es que Rusia esta empantanada en su avance y que ha anunciado que limitará su ofensiva sobre la zona del Donbás, que es de mayoría rusoparlante y separatista.

Eso condice con el objetivo ruso de dividir a Ucrania en dos, según el jefe de inteligencia militar ucraniana. “Es un intento de crear Corea del Norte y Corea del Sur en Ucrania”, dijo en un comunicado Kyrylo Budanov, jefe de la inteligencia militar ucraniana, refiriéndose a la división de Corea después de la Segunda Guerra Mundial.

Dijo además que esta preparado para desarrollar una guerra de guerrillas “a gran escala” para evitar una secesión del país. “Quedará en evidencia un escenario relevante para los rusos: cómo sobrevivir”, sostuvo.

El presidente ucraniano Volodymir Zelenski instó a Occidente a entregar tanques, aviones y misiles a Ucrania para ayudar a defenderse de las fuerzas rusas, que según el gobierno de Kiev apuntan cada vez más a los depósitos de combustible y alimentos.

Después de más de cuatro semanas de conflicto, Rusia no ha logrado apoderarse de ninguna ciudad importante de Ucrania y señaló el viernes que estaba reduciendo sus ambiciones para concentrarse en asegurar la región de Donbas, en el este, donde los separatistas respaldados por Moscú han estado luchando contra el Ejército ucraniano durante los últimos ocho años.

Un líder local de la autoproclamada República Popular de Luhansk dijo ayer que la región pronto podría celebrar un referéndum para unirse a Rusia, tal como sucedió en Crimea después de que Rusia se apoderó de la península de Ucrania en 2014.

Los habitantes de Crimea votaron abrumadoramente por romper con Ucrania y unirse a Rusia, decisión que gran parte del mundo se negó a reconocer.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko, también desestimó las conversaciones sobre cualquier referéndum en el este del país. “Todos los falsos referéndums en los territorios temporalmente ocupados son nulos y no tendrán validez legal”, afirmo. (Reuters)