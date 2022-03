UIA: un plan dereactivación

La Unión Industrial Argentina (UIA) diseñó una serie de propuestas orientadas a propulsar una nueva etapa de desarrollo productivo en el país. A su vez, para el apartado bonaerense, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) detalló la necesidad de: implementar mejoras en infraestructura, promover incentivos industriales y eliminar algunas distorsiones fiscales provocadas por el impuesto a los ingresos brutos. Sus propuestas van en tres direcciones: cuatro ejes prioritarios, desarrollo federal y productividad y competitividad. El trabajo busca allanar el camino para que la Argentina alcance el máximo potencial de la producción, las exportaciones y el empleo. En concreto, las entidades industriales bosquejan un escenario que supere los contratiempos de la economía “pendular”, y proyectan que la actividad industrial crezca un 27%, y generar 268.000 puestos de trabajo para alcanzar el ratio de 30,1 puestos por cada mil habitantes. Asimismo buscan que las exportaciones industriales se suban al menos en U$S 14.200 millones y retomar el máximo per cápita de U$S 950.