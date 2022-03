“Hay que hacer el esfuerzo para que no le falte el gas a los ingenios"

“Hay que hacer el esfuerzo para que no le falte el gas a la industria azucarera”, dijo el presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), Jorge Feijóo. “No hay razones para que se le reduzca el suministro”, agregó.

Las declaraciones del referente nacional expusieron la visión positiva de los industriales de esta agroindustria; sobre todo, de la provincia. Sin embargo, en los ingenios también hubo lugar para analizar posibles consecuencias, en caso de que faltara o de que se redujera el abastecimiento de este fluido, como lo había advertido días atrás el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, a raíz de falta de recursos económicos para comprar stock.

El escenario que se podría presentar, según confiaron a LA GACETA algunos actores del sector privado, sería el de una campaña de molienda de caña de azúcar y de elaboración de azúcar y alcohol, con dificultades e inestabilidad. Y en el peor de las circunstancias, una zafra 2022 corta, de pocos meses, y no de mayo a noviembre.

Los empresarios no descartan que podría faltar gas no solo en las industrias azucareras, sino en general. Para evitar situaciones de emergencia, las autoridades del CAA comenzaron a dialogar con el Gobierno provincial.

“Hay ingenios que dependen del gas para funcionar. En algunos no se utiliza en toda la zafra, pero sí durante parte de ella. Si no se consiguiera gas habría problemas en la campaña”, dijo un industrial, que pidió reserva del nombre. “Aunque no es la primera vez que tenemos estos problemas; muchas veces hubo dificultades de abastecimiento”, añadió.

Sin aplazar

El titular de la CAA admitió que hay preocupación por las previsiones energéticas, pero señaló que aún no hay información concreta. “Estamos haciendo gestiones para que no falte gas en la industria azucarera”, recalcó.

Según Feijóo, “no debería haber desabastecimiento, primero, porque la molienda y el proceso industrial no se pueden aplazar en el tiempo”. “Hay condiciones biológica y agronómicas que se deben cumplir; hay que moler desde mayo a noviembre y no podemos quedarnos sin gas en este período”, señaló.

Y continuó: “el gas que utiliza un ingenio lo multiplica en energía; consumimos en gas, pero producimos el bioetanol necesario para el país. Además, la industria azucarera desde hace varios años ha crecido en eficiencia energética y cada vez consume menos gas. Ha hecho inversiones para consumir menos este recurso. Estas son las razones”.

Sebastián Budeguer, CEO del ingenio Leales, dijo que inconvenientes relacionados a la provisión de gas se presentan en diferentes partes del mundo, en un contexto de guerra. “El problema es que dependemos de los actores internacionales que venden el fluido a los países”, destacó el empresario. Y precisó: “todos los ingenios necesitan tranquilidad para operar”.

En una entrevista publicada en la edición de hoy de LA GACETA, el ministro de Desarrollo Productivo provincial, Álvaro Simón Padrós, aseveró que el suministro del gas “es un tema que no pudimos resolver hasta el momento”.

"El año pasado, Bolivia nos vendía 22 millones de metros cúbicos, diarios, a la cuenca del Norte; hoy nos vende siete millones. La cuenca del Norte no puede aportar la diferencia porque es una cuenca deprimida que puede brindarnos entre tres y cuatro millones diarios”, aclaró.

El funcionario dijo que en los próximos días viajará a Buenos Aires para conocer la oferta de volumen de gas con la que contará la industria y a partir de ahí permitirle al empresario hacer sus previsiones para esta campaña.