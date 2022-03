Rugby regional del NOA: dos que dominan la escena

Al “Súper 10” del Regional “Julio Vicente Coria” le van marcando el rumbo, hasta el momento, dos equipos: Tucumán Rugby, Huirapuca (ambos punteros). Un tercero, Universitario, los sigue de cerca. Los ganaron los tres partidos que jugaron.

Con el 26-12 con el que los “Verdinegros” superaron a Cardenales se cerró la jornada sabatina cargada de buen rugby. Si bien el score final a favor del local puede suponer que todo resultó sin sobresaltos, fue todo lo contrario. “Nales” no llegó a Marcos Paz a ver qué pasaba. Se le plantó de igual a igual al local. Tuvo situaciones para sumar, pero no las concretó en el tanteador. Pero puntos que no se hacen en un lado, se los sufre en el otro, dice un viejo axioma. Los de José Macome aprovecharon sus oportunidades para ganar y seguir liderando la tabla.

Huirapuca tampoco cede terreno y acompaña al “Verdinegro” en la cima. El “Gaucho” volvió a ganar fuera de casa. Esta vez fue por 23-17 frente a Natación y Gimnasia, al que le endosó la segunda derrota consecutiva. A pesar de que el juego fue parejo, los “Blancos” contaron con un penal a minutos del final. Pero César Rivadeneira falló. Juan Manuel Molinuevo salió con un kick largo que capturó Julián Fornaciari, corrió y sentenció la historia. Natación, sin dudas, sintió las ausencias (con aviso) de jugadores importantes como Matías Orlande, Agustín Ramasco y Matías Bascary.

En Ojo de Agua, a Universitario le costo “un perú” derrotar a Jockey Club por 24 a 17. A punto estuvieron los “Cañeros” de conseguir el try y un posible empate en la última jugada. Pero los de Rodrigo Honorato se abroquelaron bien en defensa hasta que pudieron recuperar la guinda. De esa manera decretaron su tercera victoria al hilo y les pisa los talones a los líderes.

El que no la pasaba bien y que parecía marchar derecho a su segunda derrota como local fue Los Tarcos. No le encontraba la vuelta a Old Lions, que supo manejar las acciones en los primeros 40 y lograba sacar una ventaja de 15 a 3. Pero para el segundo tiempo volvió otro “Rojo”. Fue sumando de a poco y terminó goleando 34-8. De esta manera los del exaeropuerto se acomodan con los del pelotón de arriba.

Hoy, desde las 16.30, Lawn Tennis recibirá a “Uni” de Salta. Los “Benjamines” tienen suma urgencia de ganar, si no quieren seguir perdiendo terreno ante los que marchan en los primeros cuatro puestos. Santiago Altobelli dirigirá.