Taylor Hawkins: su historial con las drogas

Uno de los miembros de la famosa banda de rock Foo Fighters, Taylor Hawkins, murió ayer por causas que aún se desconocen, pero se estima que podría tratarse de una sobredosis de drogas según un reporte compartido por la policía. Este no fue el primer cruce peligroso entre Hawkins y los estupefacientes, sino que en 2001 sufrió una sobredosis de heroína que lo empujó a permanecer en coma durante una semana.

“Solía consumir muchas drogas cuando comencé con el grupo”, reconoció el baterista en una entrevista al medio Kerrang!, hace un año. “Cada uno tiene su propio camino y el mío lo llevé demasiado lejos. Estaba de fiesta en Londres una noche, y por error hice algo y cambió todo. Creí en el mito de mierda de vivir duro y rápido, morir joven. No estoy aquí para predicar sobre no consumir drogas, porque me encantaba hacerlo, pero me descontrolé por un tiempo y casi me termina atrapando”, dijo Hawkins, que lamentablemente tuvo un triste final. “Me dirigía por un camino que conducía a caminos aún peores. Ya sea que alguien esté sobrio, o le guste una copa de vino con la cena, o quiera una botella de Jägermeister antes de subir al escenario, o le guste fumar marihuana todo el día, todos tienen su propio camino, y el mío fue demasiado lejos”, añadió sobre su sobredosis en 2001.

Sin embargo, tras esta advertencia, el baterista no manifestaba una necesidad de enmienda al respecto. Hawkins asumía ese episodio como una parte orgánica de su peripecia vital y parte indisoluble de su condición de estrella de rock. “Me alegro de haberme golpeado la cabeza en ese momento. Tampoco quitaría nada de lo que he hecho o pasado, porque todo es parte del viaje. Estoy tratando de ser tan sincero como puedo ser”, expresó.

En 2018, en una entrevista con Matt Wilkinson, periodista de Beats 1, habló sobre su vida durante el año del coma. “Salía mucho de fiesta. Hubo un año en el que las fiestas se volvieron demasiado pesadas. Gracias a Dios, en cierto modo, ese tipo me dio una raya equivocada con la cosa equivocada una noche y me desperté diciendo ‘¿Qué mierda pasó?’. Ese fue un verdadero cambio para mí”, se sinceró el artista. En esa oportunidad, advirtió que “vas a experimentar, vas a hacer toda esa mierda, pero al final del día no hay un final feliz con las drogas duras”.

Además, el artista fundamentó su vida de descontrol con su trabajo, el de ser una estrella de rock. Hawkins consideraba que subirse al escenario implicaba un ejercicio de imprudencia y adrenalina. Irónicamente, las palabras del recientemente fallecido fueron: “Vivimos y morimos por la gran espada del rock’n’roll”.