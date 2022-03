Messi abrió la incertidumbre: "después del Mundial me voy a replantear muchas cosas"

Después del pitazo final en La Bombonera, la ovación bajó desde los cuatro costados. Lionel Messi fue otra vez la gran figura de la victoria Argentina ante Venezuela y, envuelto en la emoción por su reencuentro con el público, el capitán de la Selección sembró la incertidumbre.

"Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la Copa", lanzó el rosarino, que volvió a hablar sobre su futuro.

Leo Messi: "Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes que ganar la Copa. Soy un agradecido por todo esto que me hacen vivir cada vez vengo a Argentina"#EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/vXPY1QqSRz — TyC Sports (@TyCSports) March 26, 2022

Al ser consultado sobre las chances de volver a jugar en el país Argentina antes del Mundial respondió que "la verdad no sé. Pienso en lo que viene, que es cerquita, Ecuador, los partidos de preparación en junio y en septiembre. Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas, llegue a ir bien o mal. Esperemos que se dé de la mejor manera. Pero seguramente después del Mundial cambien muchas cosas".

Sobre las diferencias entre la Selección y PSG, su actual club, el "Pulga" confesó que "acá hay un grupo maravilloso. La gente me quiere mucho y cada día me lo demuestra más. Soy muy agradecido. Me hace bien cada vez que vengo a Argentina. Después de la Copa, mucho más. Todo fluye natural y es más fácil adentro de la cancha. Ganar ayuda a que todo sea más lindo y más fácil. Hoy fue el último partido acá antes de ir al Mundial. Creo que es la despedida y una manera muy buena".