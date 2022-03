Un festival convoca a los fans de la música electrónica

Definido por el organizador como “una experiencia sensorial”, el festival de música electrónica Episode 3 se hará hoy desde las 17 hasta las 5 de la mañana y reunirá a artistas destacados del país y del extranjero en el club Natación y Gimnasia (avenida Benjamín Aráoz 700). El principal protagonista será el Dj Ein Musik, de Alemania, que por primera vez se presenta en Argentina. También habrá shows en vivo de Juan Hansen (Buenos Aires) y de los tucumanos Aráoz & Alex Toms, Guersman y Gerónimo Córdoba. Junto con lo musical habrá un despliegue de arte digital en pantallas gigantes realizado en vivo por los españoles de Arte Nómade.

“Estamos seguros de que va a ser un gran show. Las expectativas han ido creciendo, todo el mundo habla del evento y las entradas se están vendiendo muy bien -afirmó el organizador, Patricio Rovaletti, de R9 Producciones- . El predio es muy grande, pero vamos a admitir un máximo de 2.000 personas. Calculamos que ya están seguras entre 1.300 y 1.500. Esperemos que el clima siga bueno, pero caso de lluvia tenemos un plan B: haríamos techado el escenario y al público le repartiríamos unas capitas como las que se usan para ir a la cancha. Así que no se va a suspender por lluvia”.

Múltiples atractivos

La fiesta electrónica, en opinión del organizador, es una experiencia que involucra a todos los sentidos, dado el abanico de atracciones que ofrece. “Tenemos un sonido de muchísima calidad que no solamente entra por los oídos sino también parece atravesar los poros de la piel -describió-. Además, vamos a tener 100 metros cuadrados de pantallas, donde se va a poder disfrutar de un arte pocas veces visto, porque vienen los número uno del mundo, que son los chicos de Arte Nómade. Las visuales que hacen son realmente impresionantes. Aparte de la música y las luces, también brindamos otro tipo de experiencia, que es más propia de un festival porque va a haber food tracks, puestos de hidratación, enfermería, zona de relax, se van a vender abanicos, van a estar las chicas de Gogo Dancers bailando por distintos lugares del predio... Muchas cosas además de la música”.

Este tercer episodio promete superar ampliamente a los dos anteriores. El primero fue reducido, poco antes de la cuarentena, para unos pocos cientos de invitados en ocasión de la inauguración de la productora. El segundo se hizo en octubre en el anfiteatro de El Cadillal y resultó un éxito. Eso llevó a los organizadores a redoblar la apuesta para el tercero. “Esperemos que este evento marque un antes y un después para todo Tucumán y seamos un epicentro de música electrónica en el Norte, no solo para nuestra productora sino para otras también -resaltó-. Para eso se necesita hacer crecer el público y yo estoy intentando ser el pionero. La música electrónica ha venido sumando fans poco a poco. Uno va a un evento en Córdoba o en Buenos Aires y hay 10.000 personas en cada uno, con público que va a disfrutar y no hay ningún incidente desagradable”.

Un dúo tucumano

En el caso de Aráoz & Alex Toms (Sebastián Suárez Aráoz y Alejandro Tomsic), el dúo no realiza su performance como Dj (con pistas pregrabadas) sino que hace música en vivo, en gran parte improvisada, utilizando sintetizadores, cajas de ritmo y sus voces. “Comenzamos a tocar juntos hace más de un año y nos presentamos en el festival República del Beat, en Amaicha del Valle, entre otros escenarios. El nuestro es un concepto muy nuevo. Hay pocos artistas que tocan con esta modalidad, que se denomina ‘live’”, señaló Tomsic, que es doctorado en informática y ha trabajado como investigador en distintos países de Europa y en Estados Unidos.

“Por ahora he parado con la informática y he creado una escuela, on line y presencial, de creación de música -contó-. Tengo alumnos de toda Latinoamérica que siguen las clases por Zoom. Los tucumanos tienen la opción de hacerlas presenciales en el estudio, o bien de manera mixta”. Los interesados en obtener más información pueden encontrarla en la página sicktomtoms.com.