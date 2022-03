A 46 años del golpe militar, la izquierda llegó a Plaza Independencia con críticas al Gobierno

"El terror genocida del Estado no empezó con el golpe sino en el 74-75, bajo el gobierno de Perón e Isabel -afirmó el dirigente de la Izquierda, Martín Correa-. Antes estuvo la 'Masacre de Trelew', de la que en agosto se cumplirán 50 años. Y siguió con el llamado 'Operativo Independencia' en nuestra provincia y con la Triple A, una banda fascista que secuestró y asesinó a más de mil activistas, delitos que en su gran mayoría aún siguen impunes", agregó.

Ayer se realizó una multitudinaria movilización en la que participaron organizaciones sociales, políticas, sindicales y de Derechos Humanos. Se concentraron en la plaza Urquiza y marcharon hacia la plaza Independencia en un nuevo aniversario del golpe militar de 1976.

Gatillo fácil

"En nuestra provincia -afirmó Correa-, Osvaldo Jaldo, Alberto Fernández y Juan Manzur le acaban de entregar 100 vehículos a la policía, entre otros aumentos de presupuesto. La represión y el delito organizado van de la mano del reforzamiento de la policía -advirtió-. Esto se evidencia en la lista imparable de casos de gatillo fácil y en la participación de la policía en crímenes como el de Paulina Lebbos o en el entramado de impunidad de distintos casos. Esa misma policía que le sirve al gobierno para reprimir las luchas obreras como ocurrió con los trabajadores del citrus y de la salud", remarcó.

"Desde una Plaza colmada de emoción y fuerza, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia' volvió a decir: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Nuestro mejor homenaje a los 30.000 es seguir luchando, no bajamos ni una sola de nuestras banderas. Seguiremos la resistencia en las calles contra el Fondo y el plan de ajuste, que no pasará sin lucha", resaltó.