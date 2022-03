Día de la Memoria: “Estos pañuelos enfrentaron a la dictadura y al negacionismo”

Con tres marchas en nuestra provincia, los tucumanos volvieron a rendir homenaje en el día de la Memoria a los desaparecidos durante la última dictadura militar.

La primera agrupación, con los referentes del Frente de Izquierda a la cabeza, llegó a plaza Independencia con dos premisas: “no al cierre de investigación del pozo de Vargas” y “No al pacto Gobierno-FMI”.

“A 46 años del golpe genocida de 1976, desde el encuentro Memoria Verdad y Justicia, volvemos a desbordar esta plaza para gritar ¡30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos! ¡Hoy presentes!”, iniciaron -con esos términos- su discurso. “Este es un día de repudio, de memoria y homenaje. Día de lucha y movilización. Reivindicamos a las y los compañeros, a sus luchas y sus banderas. A quienes dieron lo mejor de su vida por el bien de nuestro pueblo trabajador y por nuestro país; por eso los y las 30.000 (desaparecidos) presentes”, se escuchó. De fondo flameaban las banderas con el rostro de Ernesto “Che” Guevara.

“El crimen de estado no empezó con el golpe (1976), sino en el 1974, bajo el gobierno de (Juan Domingo) Perón e Isabel (Martínez de Perón), antes, podemos contar también la masacre de Trelew, de la que en agosto se cumplirán 50 años”, destacaron. El primer grupo terminó de expresarse cerca de las 19.30 y los demás los fueron sucediendo.

“El pueblo las abraza”

A las 20.30 subieron al escenario las Madres y Abuelas de desaparecidos. Estuvieron acompañadas por integrantes del oficialismo y de La Cámpora, principalmente. A pesar de eso, hubo crítica a ex integrantes de la formula oficial, como al ex gobernador José Alperovich (por la causa de abuso que afronta) y al ex ministro de Seguridad Claudio Maley por su desempeño frente a las Fuerzas.

“Hoy estamos aquí y somos la muestra de que nuestra lucha puede más que sus aberraciones... Desde 2006, cuando se iniciaron los juicios por lesa humanidad en el país, y hasta la fecha, ya son más de 1.050 condenados en 273 juicios”, celebraron. Y plantearon que ni la muerte debería librar de la condena a los autores de estos hechos. “¡No al punto final biológico! ¡Juicio y castigo a todos los culpables!”, gritaron. “Madres de la plaza, el pueblo las abraza”, respondió la multitud.

“Estos son los pañuelos que dieron vuelta a la plaza, los que abrazaron a madres y nietos, buscaron a los 30.000 desaparecidos y se enfrentaron a la dictadura. Los mismos pañuelos que reabrieron los juicios, construyeron sitios de memoria y los que aún hoy resisten al negacionismo”, manifestaron.

Reclamaron que es necesario que el Poder Judicial avance con mayor celeridad sobre las causas pendientes y para llegar a la condena de los jerarcas, autores, partícipes y cómplices. En ese sentido puntualizaron: “resulta indispensable que se juzgue la responsabilidad de las empresas que participaron, financiaron y se beneficiaron con la masacre. Aquellos que entregaron listas de trabajadores y, aun más aberrante, los que permitieron que en sus terrenos funcionaran centro clandestinos como son los casos de los ingenios La Fronterita, Santa Lucía, San Pablo y Concepción. Todo esto para enriquecerse. Promovieron el genocidio de trabajadores y creyeron disciplinar a futuras generaciones”.

Todos los grupos presentes recordaron al desaparecido en democracia, Jorge Julio López.