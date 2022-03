Un intendente bonaerense le pidió al Presidente que le "ponga un límite" a La Cámpora

En medio de las tensiones internas dentro del Frente de Todos (FdT), el intendente bonaerense de Esteban Echeverría, Fernando Gray, le pidió a Alberto Fernández que le ponga "un límite" a La Cámpora.

"Tengo una diferencia importante (con Máximo Kirchner), no es personal, es política. Nuestro frente es enorme y La Cámpora es parte de nuestro frente; no comparto gran parte de las cosas que hacen, pienso de otra manera", afirmó Garay, en diálogo con Todo Noticias (TN).

Y agregó: "Hay que ordenar esto y le corresponde al presidente de la Nación, quien conduce el gobierno porque ellos querían el Partido Justicialista para tensar el Gobierno y generar este tipo de cuestiones permanentemente".

El jefe comunal cuestionó además la decisión del hijo de Cristina Fernández de Kirchner de votar en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "No comparto determinadas actitudes sobre todo cuando el presidente del bloque, que es presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, renuncia a la jefatura de bloque. No es un tema menor porque está representando al peronismo de la provincia de Buenos Aires", manifestó.

"No pasaría ni por la vereda del FMI, no iría nunca al Fondo Monetario pero no haría nunca nada en contra de un presidente peronista y nunca haría nada que pudiera poner en riesgo la gobernabilidad o poner en riesgo al país", sentenció Gray.