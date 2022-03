Hotel de los famosos: Alex Caniggia irrumpió en la cama de Sabrina Carballo y Rodrigo Noya

Alex Caniggia empezó con el pie izquierdo perdiendo en el primer desafío de La Casa de los Famosos, el nuevo reality de El Trece conducido por Carolina Ardohain y el Chino Leunis. El lunes, el influencer se mostró resignado junto a su equipo y un tanto molesto por tener que trabajar. “Y bueno, hay que laburar como un barat. Ya fue. Me tocó ser un barat por primera vez”, manifestó.

Sin embargo, ayer le tocó ganar una nueva competencia, se volvió a posicionarse como huésped en la casa y pasó a formar parte del grupo de privilegiados que puede disfrutar de las instalaciones y gozar de la atención de quienes deben cumplir las distintas funciones para que el hotel funcione como corresponde.

El reto consistía en una prueba física y de equilibro. Quien llegó en primer lugar, y se ganó el privilegio de pasar la noche en la suite especial, fue Rodrigo Noya y eligió a Sabrina Carballo para que fuera con el.

Pero a la hora de dormir, “El emperador” irrumpió en la suite, lo que no fue de agrado para Carballo, “No Alex… no da”, le había recriminado. Mientras Alex se acomodaba en la cama haciendo a un lado a Noya, la actriz agregó “No, no, qué se saca los zapatos, esas medias las tiene puestas hace tres meses”. Lejos de ofenderse y entre risas con Noya, el heredero de Nannis se retiró de la habitación.

La personalidad del hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis muchas veces genera fricciones entre sus pares, tanto así que varios miembros del staff y del grupo de invitados dejaron en claro que no les cae nada bien.