Diego Santilli apuntó contra el Gobierno: "Estamos a la deriva"

El diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC), Diego Santilli, habló sobre las internas dentro del oficialismo y consideró que la actitud de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner es "irresponsable".

"Están en un terrible nivel de irresponsabilidad. Juegan a la ruleta rusa con los argentinos. ¿Cómo puede ser que no dialoguen un Presidente y una vicepresidenta?", afirmó Santilli durante una entrevista con La Nación Más (LN+).

Y prosiguió: "la sociedad les dio los votos en 2019 para gobernar, no para que discutan por carta los problemas, sino para que se pongan de acuerdo".

El parlamentario se refirió a las declaraciones del Presidente sobre quién toma las decisiones en el Gobierno. "No podemos estar asistiendo a un presidente que dice que toma decisiones y no hace nada. Estamos a la deriva. No hay rumbo. No hay plan. No hay idea. Dentro de su propio Gobierno le dicen que no están de acuerdo con ciertos planteos suyos. Y sigue sin tomar medidas", dijo.

"¿Hasta dónde vamos a seguir así?, ¿no les están faltando el respeto a los ciudadanos?", agregó.

Por último, Santilli llamó al oficialismo a convocar a la oposición y plantear políticas de Estado. "Tienen que actuar como nosotros. Entenderse entre ellos y tomar decisiones en conjunto, no cada uno por su lado", sentenció.