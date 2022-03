"Chino" Navarro afirmó que la crisis interna del FdT "es innegable"

El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, habló este lunes sobre las discrepancias dentro del Frente de Todos (FdT) tras la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que es "innegable" la crisis.

"Tenemos que estar juntos en función de los problemas que tiene Argentina; si no, no lo vamos a resolver", afirmó Navarro, en diálogo con Radio Continental.

El funcionario pidió "dejar de lado tanto ego, bronca, pelea y enojo" en un contexto de "una Argentina patas para arriba".

"La coalición también son muchos partidos, muchos dirigentes, y sobre todo los que nos votaron y los que no nos votaron, que pretenden que el Gobierno se ocupe de gobernar y no dirimir cuestiones ideológicas que no tienen que ver con el día a día", indicó.

Por último, Navarro señaló que "la coalición es mucho más que Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner)" y afirmó que el Presidente "tiene la mayor responsabilidad institucional" y la vicepresidenta "tiene la mayor responsabilidad histórica".