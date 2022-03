Vuelve Paulo Londra con su nuevo tema “Plan A”

Pareció una eternidad, aunque haya sido sólo dos años. Hoy, después de tanta espera y con los ojos de sus fanáticos y de la escena urbana fijos sobre él, Paulo Londra vuelve a la industria musical con el lanzamiento de su nuevo single, “Plan A”.

A fines de 2021, el artista lanzó el comunicado que todos sus seguidores esperaban: el conflicto legal con su exproductora se había resuelto de manera favorable a sus intereses más urgentes. Aunque el tema de la propiedad comercial de las canciones no está completamente resuelto, el trapero ya puede volver a sacar música sin necesidad de ligarse con su disquera anterior. Y si ese anuncio desató la fiesta meses atrás, la celebración es completa desde hoy con un estreno que para muchos sonará a debut. Empieza una nueva etapa tras el silencio forzado al que fue sometido.

Fuera está de discusión que este retorno con estreno será uno de los puntos más altos de la música urbana argentina en este año, independientemente del resultado estético.

El regreso del cordobés

Hace algunos días, WarnerMusic Latina (compañía con quienes Londra firmó para el relanzamiento de su carrera) anunció a través de Twitter el regreso del artista a la esfera pública, con una foto del trapero fusionada con la imagen de un león, cadenas rotas y el texto “He’s back”; sin embargo, no fue hasta el domingo que, la cuenta personal del artista en la red del pajarito, se confirmó la fecha y nombre de su nuevo lanzamiento.

“Después de tres años, en dos dias vuelvo con un temeke llamado ‘Plan A’; quiero agradecer a mi padres, mi familia y a todos los que me siguieron escuchando en las malas, porque se vienen las buenas”, aventuró Londra.

El lunes, a través de su cuenta de Instagram, compartió una publicación donde se lo ve encestando en un aro de basquet y diciendo “No estoy buscando fama, estoy buscando la felicidad”, como adelanto de su nuevo tema. La foto generó múltiples lecturas, incluyendo que la letra del tema que se conocerá hoy se vincule con ese deporte antes que (como muchos auguran y esperan) con las relaciones sentimentales.

En la misma red social, el artista publica fotos con frases que parecen ser sacadas de una canción, y que sus seguidores interpretan como pistas sobre su lanzamiento. También había subido una historia donde se escucharon pocos segundos de una canción, la cual fue eliminada rápidamente de internet y ahora está inaccesible. En definitiva, estrategias para potenciar la expectativa, las lecturas libres y la ansiedad de sus fans, como si hiciese falta.

Sin aflojar

Y si de seguidores fieles hablamos, la tucumana Florencia González se define como fanática de Londra desde 2019. En diálogo con LA GACETA, comparte sus expectativas por el regreso del artista.

“En cuanto a lo que es música nueva, estoy muy feliz de saber que por fin, luego de más de dos años y medio, volvemos a tener noticias sobre Paulo artísticamente hablando. Es un pibe súper talentoso y la mayoría de la escena del trap está expectante con su nuevo lanzamiento. Seguramente se siente presionado pero sabe que la gente que lo sigue no aflojó ni un momento, siempre se lo apoyó a través de Instagram y muchos artistas también mostraron su solidaridad con la situación que atravesaba, así que creo que somos mucha gente la que estamos felices y emocionados con este nuevo tema”, aseveró.

González añadió: “Espero que su vuelta también ayude a que la música y los artistas argentinos sigan pisando fuerte a nivel internacional, porque seguramente se vienen cosas geniales. Y ojalá vuelva pronto a Tucumán para poder verlo de nuevo y expresar todo ese apoyo que se mantuvo intacto en este tiempo”.

Nace una estrella

Salido de las competencias callejeras de freestyle como El Quinto Escalón, donde logró consolidar una fuerte imagen en la escena de la música urbana, Londra se volvería uno de los artistas más relevantes del trap argentino, pero un conflicto legal le pondría obstáculos a su carrera.

Desde enero del 2017 con su sencillo debut “Relax”, hasta fines de 2019 con su primer álbum de estudio “Homerun”, pisó tan fuerte en la escena urbana que se posicionó en Spotify como el artista argentino más escuchado hasta ahora, sumando más de 10 millones de reproducciones en la plataforma. “Forever alone”, “Tal vez”, “Por eso vine” y “Solo pienso en ti” son algunas de las canciones más conocidas. Sus temas entraron repetidamente en los primeros puestos de la lista Billboard Argentina Hot 100; en los primeros puestos de la Lista Argentina Top 100; en la lista de 20 tendencias más importantes de Latinoamérica y ganó el Premio Gardel a Mejor Canción/Álbum de música urbana. Colaboró con Ed Sheeran, Plan 21 y Becky G y llegó al Lollapalooza en 2019.

En ese momento no había quién frene el crecimiento agigantado del cordobés. Hasta que entró en una disputa con su productora por los derechos de sus canciones y su libertad artística.

En 2020, Londra hizo pública su separación de su productor Daniel Oviedo (Ovy on the Drums) y el presidente de la discográfica Cristian Salazar (KristoMan), con quienes había creado el sello discográfico Big Ligas. El trapero, acusó a los miembros de la productora de haberlo hecho firmar un contrato malicioso bajo engaño.

En el documento, se estipulaba la exclusividad de la productora con el artista, lo que impedía que Londra pudiese sacar música de manera independiente; además, podrían aprovechar su trabajo creativo, ya que sus propias canciones legalmente le pertenecían a Big Ligas.

Con esto, perdió el control absoluto de su carrera cuando solo tenía 19 años. El contrato tenía vigencia hasta 2025, por lo tanto, no podría sacar nueva música hasta entonces sin la autorización de ellos. “Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un film maker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes, y entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban. Pensé que era un simple vídeo y nunca pensé que eso fuese un contrato”, expresó el artista en un comunicado en 2020.

La pesadilla está tocando a su fin. Londra y sus fieles sienten que llega un tiempo feliz. (Producción periodística: Belén López Sales)