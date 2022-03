Un participante no vidente lloró al ganar Los 8 escalones

Un electricista no vidente rompió en llanto al quedarse con el máximo premio que otorga “Los 8 escalones del millón”.

En la última pregunta, donde quedaron mano a mano dos concursantes, el hombre acertó la respuesta correcta y se convirtió en el campeón de “Los 8 escalones del millón”. “Me anoté muchas veces y también mi hija me anotó unas cuantas veces. Por insistencia casi”, relató Walter en su primera experiencia en la televisión.

Al conseguir el tan ansiado premio, Walter no pudo evitar la emoción y se largó a llorar en medio de la celebración. “Tengo esposa y dos hijos, Katia y Daniel, un saludo para ellos ya que estoy”, contó entre lágrimas. El conductor, Guido Kaczka, se acercó al señor y lo abrazó. “Te veo siempre, te admiro sabés”, le comentó Walter al presentador del programa.

“Hoy nos sacás de pobres”

“Mi hija me decía hoy nos sacás de pobres, a ver si con esto somos un poquito menos pobres”, lanzó el concursante que ya tenía el cartón simbólico del millón de pesos. Ante la realidad de la situación económica de su familia, Walter entre risas y lágrimas aseguró: “Me tienen que echar para que me vaya de acá”.

“Me decía que no me desmaye, porque antes de entrar estaba un poquito nervioso”, finalizó Walter, el electricista no vidente que ganó el millón de pesos en el programa que consiste en responder preguntas de manera correcta para alcanzar el premio.