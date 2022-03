Los Guns´n Roses regresan a la Argentina

La legendaria banda de hard rock liderada por Axl Rose ya puso fecha de regreso a la Argentina, anunciaron que se presentarán en el estadio de River Plate el próximo 30 de septiembre del 2022. La continuación de su gira “Not in This Lifetime Tour” tiene fechas confirmadas, por ahora, en Uruguay, Chile y Perú.

Guns´n Roses fue una de las bandas que más resonaban en el line up del Lollapalooza 2020, el cual se suspendió a causa de la pandemia. La última vez que el triunvirato compuesto por Rose, Slash y Duff McKagan pisó suelo argentino fue en el 2016.

Según publicó la revista Rolling Stone, las entradas tendrán una preventa a partir del jueves, desde las doce del mediodía y a través de All Access; mientras que la venta general se habilitará a partir de este viernes también desde el mediodía.

En una entrevista concedida a Rolling Stone, Slash había señalado: “Creo que lo mejor fue superar esa horrible nube oscura que cubría todo lo que tuviera que ver conmigo y Axl. Había muchos temas que venían de terceras personas, cosas muy lastimosas que fueron creciendo aún más por no hablarlas a tiempo. Pero lo más importante fue que cuando Axl, Duff y yo nos juntamos a tocar en una sala, pasó algo que no puedo siquiera describir, como: ‘Wow, de esto se trataba’. Entonces, ahora que salimos a tocar, me pregunto cómo mierda fue que nos metimos en todo ese quilombo en los noventa”.

El anuncio de su gira por América Latina materializa las ilusiones de sus fans de volver a ver tocar a la banda en vivo, luego de que el 24 de septiembre del 2021 lanzaran su sencillo “Hard Skool” con más de 20 millones de oyentes mensuales en Spotify.