Tras el acuerdo con el FMI: ¿el dólar blue podría bajar de los $ 200?

En un escenario en el que aparecen las condiciones del acuerdo con el FMI y el nuevo contexto mundial, a la economía local se le abren nuevos frentes. A partir de ahora, uno de los interrogantes que surgen es si el precio del dólar blue puede caer por debajo de los $ 200.

El precio del dólar blue, en un contexto de alta inflación, es la gran incógnita es, además, el eje de debate entre los especialistas.

Está claro que la inflación va a ser el tema central todo el año. Eso provoca un juego de equilibrio en la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán. Los expertos recomiendan tratar de estabilizar la inestabilidad, para que no se haga un espiral y empeore.

También los economistas consideran que $ 200 por dólar blue es un valor de economía inestable. Pero no es un valor de crisis terminal. Afirman que es complicado que el dólar blue perfore esos números. Es el valor que nos merecemos para esta situación económica y política, y de ahí para arriba.

Por el lado del dólar oficial, no se espera un salto devaluatorio importante. El Banco Central tendrá que hacer malabares para que el dólar no se atrase y es muy difícil que siga estos niveles de inflación. Que se siga atrasando, no es bueno.