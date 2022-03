Hay un perfil del atacante de las bikers de Tafí Viejo

Pasan los días y las autoridades no pueden dar con el atacante de las bikers en Tafí Viejo. Los investigadores vienen sumando indicios para sospechar que se trata de una misma persona la que cometió al menos cinco ataques. Con el correr de los días se fueron conociendo algunos detalles sobre estos casos:

1- ¿Se sabe cuántos casos se registraron?

- Hasta el momento se hicieron dos denuncias formales ante la Policía que están siendo investigadas por el fiscal Daniel Marranzino. Sin embargo, después de que tomara estado público el caso, otras tres bikers se comunicaron con las víctimas y les contaron que también habían sufrido ataques en esa zona.

2- ¿Está establecido el modus operandi?

- Sí. Los ataques se produjeron en la comuna de Nueva Esperanza, en el camino que va al viaducto, en una franja de entre cuatro y cinco kilómetros. Todos se registraron entre las 16 y las 17.30.

3- ¿Por qué no se denunciaron los otros episodios?

- Las víctimas del primer ataque dijeron que sus compañeras de ciclismo tenían pudor en hacer una presentación. “Es entendible porque cuando nos pasó eso, muchas dijeron que estábamos exagerando, que el episodio no era tan grave”, explicó una de las mujeres que salvó a su amiga del atacante. Tanto el fiscal Marranzino como el jefe de la Unidad Regional Norte, Joaquín Girvaux, las invitaron a denunciar los hechos comprometiéndose a mantener en reserva sus identidades.

4- ¿Se conocen algunas características físicas del atacante?

- Sí. Es una persona de entre 35 y 40 años, tez blanca, nariz pequeña, cachetes rosados, pelo castaño y ondulado. Todas las mujeres confirmaron que el sospechoso transitaba en una moto de baja cilindrada que las cruzaba en el recorrido y, antes de pasarla, las miraba y las sonreía.

5- ¿Se está buscando a un abusador serial?

- No. Hasta aquí no hay ninguna denuncia formal sobre abuso sexual. Los cargos que se le podría imputar son tentativa de abuso, abuso deshonesto y exhibiciones obscenas, ya que varias de las víctimas dijeron que sólo les mostró sus partes íntimas. “Esta situación no indica nada; estamos trabajando para detenerlo porque puede cometer un delito más grave”, explicó Girvaux.

6- ¿Qué medidas de seguridad se han tomado?

- La Policía con los vigías municipales están realizando tareas de prevención. Han desplegado hombres por toda la zona para garantizar la seguridad de las ciclistas que transitan. También les pidieron a los bikers que aporten datos para lograr dar con el sospechoso.

7- ¿Hay indicios de algún sospechoso?

- Para los investigadores se trataría de una persona con algún tipo de problema mental que, por no tomar la medicación o aprovechándose de un descuido de sus cuidadores, se escapa para atacar a las bikers.

8- ¿Los investigadores no sospechan de nadie?

- Sí. Analizaron las bases de datos de las personas que tenían antecedentes de abuso sexual y que viven en la zona, pero hasta el momento no hay sospechosos con rasgos físicos similares a la persona que están buscando.

9- ¿Qué dicen los vecinos?

- Están muy preocupados e informaron a la Policía que hace tres o cuatro años, lograron detener a una persona por exhibiciones obscenas en ese sector de la comuna de Nueva Esperanza. Los investigadores ya se encuentran analizando ese dato.

10- ¿Cuál es la postura de los bikers?

- “Estamos contentos porque se nota la presencia de policías y vigías en la zona; sólo queda esperar que lo atrapen cuanto antes”, dijo María Eugenia Díaz que pidió a los ciclistas que colaboren con las autoridades para dar con el atacante. “Hay muchas chicas que dejaron de venir por temor y sigo haciéndolo porque decidimos hacer este recorrido si nos juntamos cuatro”, añadió.

Su amiga Estela Prado indicó: “ahora está más peligroso porque los yuyos que están a la orilla del camino están altos. Ahí se puede esconder cualquiera y sorprenderte. Para protegerme, ahora salgo con gas pimienta”. Otras ciclistas solicitaron que las bikers podrían llevar silbatos en sus travesías para que lo hagan sonar si son atacadas. “Al sentir ese sonido, recibirán ayuda más rápido”, explicó.