Siguen investigando el ataque a una biker

“La investigación no se ha cerrado y continúa con su trámite normal”, explicó el fiscal Daniel Marranzino que dirige la causa que se inició por el intento de abuso sexual que sufrió una biker en Tafí Viejo mientras pedaleaba por un circuito muy transitado. Y la aclaración la realizó luego de que el intendente de esa ciudad Javier Noguera afirmara que se podría haber tratado de una falsa denuncia.

El caso sucedió el sábado 5 de febrero. L, junto a sus amigas A. y E. se dirigieron en bicicleta hacia el Viaducto del Saladillo en Tafí Viejo. Tomaron el único camino posible, que es ir por la comuna de Nueva Esperanza, ya que la tradicional senda fue cerrada por agricultores. Cerca de las 16.30, las mujeres transitaban por el sector donde hay una lomada que es atravesada por una vía.

Adelante iba A. y L. Esta última se dio vuelta y observó que la que venía al último tenía un joven con los pantalones bajados encima de ella. Las bikers comenzaron a gritar y el abusador sólo se fue cuando fue alcanzado por una de las piedras que le arrojaron.

Las víctimas denunciaron en la Policía lo que había ocurrido y también en las redes sociales. Así descubrieron que la misma persona había protagonizado ataques similares. Uno de ellos se habría producido en marzo de 2021 cuando el sospechoso se paró frente a una chica a la que le mostró sus partes íntimas. El 28 de enero, el atacante se abalanzó sobre otra joven que transitaba por la zona junto a su esposo y su amigo.

“Me preguntaron en el programa ‘Los Primeros’ si estaba al tanto de la versión de que todo se había iniciado por una falsa denuncia. Y les respondí que sí, que era la misma información que estaban manejando los investigadores”, aclaró Noguera. “De todas maneras, no puedo confirmar que eso sea así, la fiscalía es la que debería informar sobre el tema”, añadió. Agregó: “y si llegara a ser así, no sé cuáles fueron los motivos que la hayan motivado a hacerlo. Pero sí puedo decir que en caso de que la denuncia fuera falsa, estaríamos ante una situación muy grave, ya que se hizo un esfuerzo enorme para dar con los autores del hecho. Pese a que el hecho supuestamente se produjo en una comuna, decidimos colaborar y reforzar la presencia de nuestra gente en el lugar para proteger a los bikers. Y la vamos a mantener”.

Polémica

Marranzino informó que la causa sigue siendo investigada por la Policía y por personal del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF). “Se están tomando las medidas necesarias y hasta el momento ni se discutió la posibilidad de que la causa sea archivada. Hay muchas cuestiones por analizar”, agregó.

“Estamos atentos a todos los pedidos que se realizan desde tribunales para colaborar con el esclarecimiento de este caso. Vamos a seguir haciendo todos los operativos que sean necesarios para dar con el autor del hecho y para seguir protegiendo a los bikers que hacen recorridos por el lugar. No existen motivos para no hacerlos”, señaló el jefe de la Unidad Regional Norte Joaquín Girbaux.

Las palabras de Noguera fueron duramente cuestionadas por las protagonistas del caso, que reconocieron su enojo, pero prefirieron no hacer declaraciones por el momento. Sí lo hicieron sus amigas.

“Hace una semana, en el 8M, el municipio hizo una serie de actividades por el Día de la Mujer y, una semana después, el intendente desmiente el hecho. La verdad que es tristísimo lo que sucedió. Es importante destacar que las chicas concurrieron a las autoridades municipales para relatar el caso y tampoco fueron apoyadas. Y ahora esto. Está claro en qué lado están parados”, indicó María Fernanda Carrizo.

Lucas Herrera, otro biker, calificó como apresuradas las declaraciones del intendente. “Me parece que no se dio cuenta de las repercusiones que iban a generar sus palabras. Son chicas muy conocidas en el ambiente y no tienen motivos para hacer una falsa denuncia. Además, por lo que se dice, no hubo un solo caso, sino tres. Al no haberse denunciado los anteriores, quedaron al descubierto las que sí lo hicieron”, comentó.

“Creo que Noguera no hizo bien en hablar porque él no está al frente de la investigación del caso. Se debería seguir preocupando en proteger a los bikers y no sacar conclusiones adelantadas que, para colmo, no aportan nada”, indicó José Cruz Rodríguez.

Las claves

El 5 de febrero una mujer sufrió el ataque de un depravado cuando paseaba con dos amigas por la zona de Nueva Esperanza.

Con el correr de los días trascendió la existencia de dos casos más, pero ninguna de las víctimas denunció el caso ante las autoridades.

El fiscal Daniel Marranzino inició una pesquisa. Hasta el momento no se pudo encontrar al autor del ataque denunciado.

Desde que trascendió el caso, vigías del municipio y policías reforzaron su presencia. No se conoció otro ataque similar en la zona.