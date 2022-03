El Cuchi, con un pie en la tradición y otro en la vanguardia

La picardía de un zorrito piruetea en el teclado. Zigzaguea la vida entre blancas y corcheas. Los gestos pianísticos del Cuchi se adivinan en esa chacarera. Una voz decidora despliega ahora un sentimiento de mujer: “a veces no sé quién soy, la lanza de mi silbido va alborotando recuerdos desenredando caminos, mientras mi risa cae al abismo…” La zamba queda flotando en la ceguera del aire. “No me acuerdo cuál fue el primer contacto con su música, cuando empecé a tocar habrá sido… Yo escuchaba más rock y desde ese lado, creo que el Cuchi es de los más cercanos. Y cuando entré a jugar con las músicas nuestras fue por el lado del “folclore de salón” con el Pato Gentilini, el Chivo Valladares, los Núñez… Todo ese entorno me llamó la atención, era una música más tranquila y con unas trampillas musicales en las armonías, melodías y fraseos. Y poetas grosos… yo no tengo cultura del folclore más popular, eso lo aprendí después tocando por todos lados acompañando folcloristas”, cuenta el músico tucumano Leopoldo Deza, pianista, flautista, compositor, que ha sacado recientemente del horno “Solo Cuchi”, un inspirado disco con Liliana Rodríguez, cantante cordobesa, que sorprende por su expresividad y calidez. Pocos años atrás, Deza había trabajado en la revisión de las partituras de Gustavo “Cuchi” Leguizamón, libro publicado por el Instituto Nacional de Música (Inamu).

- ¿Fue una propuesta tuya publicar el libro del Cuchi con sus partituras o te convocó el Inamu?

- Fue un proyecto del Inamu, ellos me encargaron las transcripciones para esa edición. Yo ya venía de años antes revisando y cifrando todas las partituras del Cuchi que me había regalado su hijo Juan Martín en un pendrive, y pasándolas a “melody/chord” por curiosidad mía, y consultando mis dudas con Juan Martín y con Delfín, el hermano, y con Ema Palermo la madre de ellos. Después tuve acceso también a muchas grabaciones inéditas. Mi idea es en algún momento llegar a tener todas las cosas del Cuchi revisadas y editadas. El libro del Inamu ayudó mucho, pero queda mucha más obra inédita.

APORTE CORDOBÉS. Liliana Rodríguez viene de un hogar con música y aportó la voz al nuevo disco.

- Mientras hacías la revisión de las partituras, ¿descubriste algo interesante?

- Descubrí la música del Cuchi, de la cual solo conocemos solo las melodías simplificadas de algunas canciones con su armonía reducida. Analizando las versiones originales de las partituras y de las grabaciones, hay mucho más data musical que la que tenemos de él en general. Porque sus canciones se conocen por versiones de otros. Muy poco se escucha al Cuchi mismo y ahí está su música completa: cómo la dibuja con las dos manos en el piano. Descubrí también que compuso con mucha dedicación las introducciones de todas sus canciones y que están buenísimas y las melodías originales son muchas veces distintas a las que se cantan popularmente. Con más dibujos melódicos y lo mismo, las armonías llenas de sextas, novenas y eso.

- ¿Cómo surgió la idea de este disco del Cuchi? ¿Cuál fue el criterio musical?

- A partir de esos descubrimientos andaba con ganas de grabar un disco con versiones que respeten las introducciones, melodías y armonías originales. También usar por ahí las mismas voces de la partitura original, pero tocarlas a mi tempo y a mi manera. Ahí coincidimos en el deseo con Liliana que también venía queriendo grabar al Cuchi con las melodías “como son”.

- ¿Cómo te relacionaste con Liliana Rodríguez? Es una intérprete poco conocida, sin embargo, canta muy bien.

- La que nos presentó y después nos alentó que grabáramos, para mí la madrina de este disco, fue nuestra amiga Lucía Monteros. Yo había ido a Córdoba con Lucía a presentar un disco que sacamos de su mamá Lois Blue que era una tremenda cantante. Y ahí conocí a Liliana que cantó en el evento y además estuvimos parando unos días en su casa. Hay muchos desconocidos que cantan muy bien y algunos conocidos que cantan muy mal también. Ella es una cantante muy reconocida en el ambiente y con una gran trayectoria acá y en Europa donde residió muchos años. Cuando yo estaba empezando a tocar, Liliana ya andaba grabando temas del Cuchi por el viejo continente.

- ¿Cuáles son tus expectativas con este disco? ¿Vendrán a Tucumán a presentarlo?

- La verdad que a mí lo que me mueve a hacer los discos son las ganas de tocar y escuchar esas músicas. Así que mis primeras expectativas están más que satisfechas porque nos encantó como quedó. No hice muchos más planes. Lo subimos con mi sello La Muda Records, que te imaginas que no nos conoce nadie (se ríe), pero creo que es un trabajo serio y con la ayuda de los amigos difusores, como vos, podemos compartirlo con mucha más gente. Para cantantes y curiosos también puede ser una fuente confiable si querés aprender las melodías originales. Me encantaría presentarlo en Tucumán que tiene un buen teatro con un piano hermoso.

- ¿Qué cuerda del alma te toca la música del Cuchi?

- Es uno de los mojones de una ruta que me gusta. Suena a anarquía, pero está todo ordenado. La rebeldía, pero que también conoce profundamente el lugar, la gente y le gusta entreverarse y queda un pie en la tradición y el otro en la vanguardia. Adaptarse a las formas y romperlas. Amor y respeto a la música, a su tierra y a su gente.