Música por el Día Mundial del Síncrome de Down

Desde 2011, el 21 de marzo se conmemora (por iniciativa de la ONU) el Día Mundial del Síndrome de Down, con el objetivo de visibilizar y concientizar sobre la trisonomía del par 21, la alteración cromosómica que da orígen al síndrome. Este año, la Municipalidad de Yerba Buena y la Asociación Civil “Down is Up Tucumán” realizarán hoy a las 18 un evento para conmemorar el día.

La cita es en avenida Perón al 1700 (frente al Bar Allegra) y actuarán las bandas “CNota” y “Los Leones”, la segunda integrada con tres músicos con Síndrome de Down.

“Nos reunimos desde el año 2000. Comenzando nuestros inicios en nuestras casas de familia, siendo hoy, nuestra sede oficial. Estos encuentros nos dieron motivos a forjarnos como padres, conocernos como familias y compartir vivencias propias de cada uno. Sorteamos momentos difíciles, manteniéndonos de manera unida”, detalló Romina Medina, integrante de la Asociación, que está formada por padres que tienen hijos con este síndrome; el objetivo es lograr la inclusión social y la socialización de los niños.