Qué hay para hacer este domingo en Tucumán

Teatro

obras familiares y para adultos

Esta tarde, a las 18, se despide el musical infantil “Poco loco” (foto) en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), la propuesta de Plató Producciones inspirada en el Día de los Muertos de México, a partir de la cual hablan de la vida, las diferentes culturas y los sueños a cumplir. La actividad del teatro y circo popular se reanuda en El Piletón del parque Avellaneda desde las 18.30 y la responsabilidad del regreso con risas y diversión recaerá en el grupo El Ritmo Artes, con invitados especiales. A las 20, en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) se presentará nuevamente la comedia “Amigas desgraciadas”, de Hugo Daniel Marcos, en la que cinco amigas de toda la vida se reúnen una vez por semana con la excusa de jugar a las cartas y comparten sus aventuras y desventuras. Dirigida por Benjamin Tannuré Godward y protagonizada por Chabela Díaz, Cyntia Bulva, Natalia Yapura, Yanina Chaves y Lourdes Salas. A las 21, en La Sodería (Juan Posse y pasaje 1° de Mayo) se repondrá “Despedidas”, compuesta por dos textos de Héctor Levy Daniel, con las actuaciones de Fabián Bonilla, Sandra Virgolini, Lilian Mirkin e Indio Armanini dirigidos por Jorge de Lassaletta.

Recitales en vivo

propuestas al aire libre y bajo techo

En la plaza Urquiza, desde las 19.30, la banda CNota desplegará sus temas de rock pop que conforman “Fundamental”, el disco por el cual recibieron el premio Mercedes Sosa en esa categoría, en un recital organizado por el Instituto Nacional de la Música. La plaza Independencia recibirá esta noche, a las 20.30, a Los Mariachis de América, con su espectáculo de cultura mexicana con acceso gratuito, en el ciclo de la Municipalidad de la capital. CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) recibirá a partir de las 20 a Rivera Santos con su propuesta “Música positiva”. A las 21.30 se despiden las celebraciones por San Patricio en el Bar Irlanda (Catamarca 380) con el tributo a Queen a cargo de los tucumanos de Black Queen, y en Santos Discépolo (La Rioja 219) con el Dj Lean Muro, mientras que en el restobar Beckett’s estará Sofi Salomón. Desde las 22, en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850) habrá cuarteto y cumbia con Pablo Werté Figueroa, quien presentará canciones inéditas de su autoría, como “Prisionera”, “Nuestro amor artificial” y “Vamos a tomar” secundado por Myriam Heredia, Daniel Ruiz, Gabriel Romano, Sebastián Gutiérrez, Carlos Ponzano y César Figueroa.

Los juan en lola mora

presentación especial en la expo arte y diseño

El dúo lírico pop Los Juan (que integran Fernando De la Orden y Miguel Marengo -foto-) actuará hoy en el último día de la Expo Arte y Diseño, que abrirá sus puertas con entrada libre y gratuita desde las 18 en el espacio Lola Mora Cultural de Yerba Buena (Lola Mora 54). El recital está previsto para las 20.30, en el escenario habilitado entre los stand de artistas, diseñadores y artesanos de Tucumán, y a beneficio de las fundaciones Dar y Fedeh (Fundación para el Estudio de las Enfermedades Hemato-oncológicas).

Termina la fiesta del antigal

cumbia y folclore en la última noche

Con un repertorio variado de rtimos populares, la Fiesta Nacional del Antigal que se celebra en el Club Juventud Unida de Colalao del Valle se despide hoy desde las 20 hasta la próxima edición. La cartelera anuncia los recitales de Los Avelinos 3G, Chirretes, David Leiva, Alhma, Los Trinos de la Noche, Federico Díaz, El Quilmeño Guanca, Darío Suárez y Adriana Rojas.

Orquesta divino niño

concierto en la iglesia de Villa Luján

Hoy, a las 11, la Orquesta Divino Niño que conduce Marcelo Ruiz celebrará sus 15 años de existencia con la interpretación de “Las 4 estaciones” de Antonio Vivaldi, en la Iglesia de Villa Luján, con ingreso libre. Participarán Sergio Bravo, Lucía Campero, Facundo Zelaya, Diego A. Guznmán V., Anahí Campero, Charly Villafañe e Iván Nakapelyukh.

Tafí Viejo

música y cine

Si el tiempo lo permite, finalmente hoy se concretará el festival de música en la plaza Bartolomé Mitre organizado por la Secretarías de Culturas de la Municipalidad de Tafí Viejo con entrada libre y gratuita, en el marco del Festival Cultural de Verano. La grilla anuncia los shows en vivo de Javier Bolea, Tutty Otero, Trovas de Noche, La Piedra de David, The Worms y la Orquesta Plazoleta All Stars a partir de las 20, en un recorrido por la cumbia colombiana, el rock, el folclore y el jazz conducido por Marité Gramajo. Se solicita el aporte de un alimento no perecedero que será destinado a comederos o merenderos sociales de la ciudad. Además, el municipio lanzará desde hoy la Semana de la Memoria, con una serie de actividades culturales, sociales y artísticas con motivo de conmemorarse el jueves un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976 y la instauración de la dictadura militar. A las 20, en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez (avenida Alem 755) se proyectará el documental “Tafí Viejo en los 70”, producido por la Comisión de Derechos Humanos local y con posterior debate moderado por David Correa.