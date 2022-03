El presidente del Colegio de Abogados opinó sobre el incidente de la jueza Freidenberg

Primero causó un revuelo; después generó una polémica. Todo comenzó con un video, que se viralizó porque mostraba el auto de la jueza del fuero penal Alicia Freidenberg circulando por la vereda de la semipeatonal 25 de Mayo, en pleno centro de esta ciudad. Las opiniones a favor y en contra de la magistrada se replicaron entre los lectores de LA GACETA y en las redes sociales.

El subsecretario de Tránsito de la Municipalidad de la capital, Enrique Romero, había advertido que la jueza circuló por la vereda y en contramano. “La falta es grave”, había dicho. En tanto, que la magistrada dio su argumentación días después del incidente. “Tenía urgencia de salir porque llevaba en el auto a una persona descompuesta y era imposible llegar hasta la calle Mendoza por la marcha del 8M”, dijo la jueza en diálogo con LG PLAY mientras se disculpaba por lo sucedido.

Un curso de reeducación vial

Ayer se conoció la sanción que deberá cumplimentar la magistrada. Freidenberg tendrá que realizar un curso de reeducación vial. El curso será teórico y deberán rendir un examen final. De no aprobarlo, deberá rendirlo nuevamente. Según la resolución a la que tuvo acceso LA GACETA, la jueza deberá realizar un curso teórico de cinco días de duración.

Antes de conocerse esta decisión municipal, el presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, Rodolfo Gilli, fue consultado por LA GACETA sobre el hecho que tuvo como protagonista a una integrante del Poder Judicial. Anoche, Gilli respondió con un mensaje en el que escribió:

"Sobre el particular -dijo Gilli-, considero que previamente debe investigarse el supuesto de emergencia invocado por la jueza, de comprobarse, sería situación eximente de falta cometida, de no ser así, de no corroborarse la situación de emergencia aludida, le correspondería se instruya un juicio político", remarcó.