Fuerte cruce entre Cafiero y Lanata: la polémica por el término “dickhead”

Durante la ExpoDubai, en Emiratos Árabes, el canciller argentino Santiago Cafiero leyó un discurso en inglés y su pronunciación fue objeto de críticas por parte de quienes lo oyeron. Uno de ellos fue el periodista Jorge Lanata, quien ironizó sobre la lectura de Cafiero ante los inversores árabes. Ayer el canciller respondió. “Lanata says stupid thinks about me, and i don’t care. It’s his opinion”, dijo Cafiero en radio Urbana Play. Traducido sería: “Lanata dice cosas estúpidas sobre mí, y no me importa su opinión”. Pero antes de cerrar la nota fue más lejos y agregó: “Lanata is a dickhead”. La traducción equivale a decir “estúpido”, pero textualmente es “cabeza de pene”. La polémica trascendió al programa radial. Lanata reiteró luego que Cafiero pronuncia mal el inglés y que como canciller debería dominar el idioma. “No está a la altura de las circunstancias”. En sus distintos canales web Fopea y Adepa condenaron la agresión excedida al periodista.