Fopea se solidarizó con Jorge Lanata tras los insultos de Cafiero

Luego de que el canciller Santiago Cafiero insultara a Jorge Lanata, El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) expresó este viernes su solidaridad con el periodista y repudió el ataque.

"Fopea entiende que el periodismo está expuesto a las críticas y que debe someterse a la interpelación constante para elevar la calidad del trabajo profesional. Sin embargo, esa discrepancia o malestar por una opinión no puede ser reducida a insultos y agravios personales", indicó.

Y añadió: "Mucho menos, cuando se trata de funcionarios públicos. Son ellos quienes deben dar el ejemplo de respeto hacia la libertad de expresión".

El ex vicejefe de Gabinete habló hoy de las críticas por su pronunciación en inglés en un discurso que dio en Dubai. En ese contexto, se refirió a los cuestionamientos del conductor de Radio Mitre.

"Lanata dijo cosas estúpidas sobre mí y no me importa su opinión", sostuvo, para luego embestir de lleno contra el comunicador: "I think Lanata is a dickhead". (en español, Lanata dijo cosas estúpidas sobre mí, yo creo que Lanata es un pelotudo). La palabra “dickhead” tiene otras acepciones: gilipollas, imbécil y cabeza de pene.