Jorge Lanata apuntó contra María O Donnell tras el insulto de Cafiero

Luego que el canciller Santiago Cafiero insultó a Jorge Lanata durante una entrevista en el programa de María O' Donnell. El conductor de PPT apuntó contra su colega y cuestionó su actitud.

"Hay un par de generaciones que laburaron conmigo que no me molesta que se hayan hecho K, lo que me molesta es que sean desagradecidos", afirmó Lanata, en Radio Mitre.

Y prosiguió: "María O’Donnell laburó conmigo en Página 12, la conozco hace muchos años. Por ejemplo, el título de la revista TXT que ella dirigió es mío. Yo se lo di. Y que la gente a la que apoyaste durante su carrera ni siquiera te salga a defender un poquito me parece ingrato, realmente me molesta".

Luego del descargo del conductor de Periodismo Para Todos (PPT - El Trece), O´Donnell le respondió y lamentó lo ocurrido en su programa.

"Lamento mucho que las expresiones muy inapropiadas del canciller Cafiero contra Lanata se hayan dado y que se hayan dado en mi programa, y así me expresé. Lamento también los recortes tergiversados", escribió en su perfil de la red social Twitter.

Posteriormente, compartió un extracto de su programa cuando contó algunas sensaciones que le quedaron luego de la entrevista con el funcionario. "Se generó una situación incómoda", contó.

"Hizo un chiste inapropiado insultando a Lanata y yo no entendí el insulto en inglés. A mi no me gusta tampoco cuando alguien ya cortó el teléfono seguir respondiéndole porque es injusto", sentenció.