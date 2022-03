Alberto Fernández anunció la creación de un Fondo de Estabilización para contener la suba de precios

Mediante un mensaje por cadena nacional, el presidente, Alberto Fernández, enumeró algunas medidas económicas tendientes a controlar la suba de precios.

En particular, el mandatario anunció la creación de un Fondo de Estabilización, que tendrá como objetivo contener el aumento del precio de algunos productos; en especial, aquellos que tienen que ver con la alimentación.

"He tomado una decisión para proteger a los argentinos de este fenómeno inesperado y que ojalá sea transitorio. He decidido constituir un fondo de estabilización con el objetivo de evitar el traslado de esta suba del precio internacional al precio que pagan los argentinos. He instruido a mis ministros para que tomen las medidas necesarias; y ellos serán los encargados de comunicarlas a partir de mañana", manifestó el mandatario.

Agregó que garantizar el pan en la mesa de los argentinos es fundamental, y dijo que está en el centro de las decisiones que tomarán ante esta emergencia. Pero adelantó que se trata solo de una parte. "He decidido que el gabinete económico se concentre desde este momento en implementar todas las medidas necesarias para enfrentar a la inflación, en particular la que vemos en los alimentos. He dado indicaciones a mis ministros para que construyan acuerdos con los diferentes sectores. Pero que no duden en aplicar todas las herramientas del Estado para fijar y hacer cumplir las medidas necesarias", avisó.

Antes de formular los anuncios, el Presidente describió el contexto internacional de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y aunque reconoció que no se puede responsabilizar a este conflicto bélico por la inflación de la Argentina, afirmó que la agrava.

"Rusia y Ucrania son dos países muy importantes en la producción mundial de cereales. Proveen casi el 30% de las exportaciones mundiales de trigo y cerca del 80% de las exportaciones de aceite de girasol. Entonces el conflicto termina afectando al mundo entero, porque afecta la producción de materias primas, centrales en nuestra alimentación cotidiana: la harina, el pan, los fideos y decenas de alimentos que consumimos en nuestra vida cotidiana", indicó.

A modo de ejemplo, recordó que el precio interno del trigo se comercializaba en torno de los $ 26.000 a $ 27.000 por tonelada antes del 20 de febrero, cuando Rusia invadió Ucrania. "Se elevó rápidamente a valores superiores a los $ 30.000 apenas iniciado el conflicto, y en los últimos días supera los $ 35.000", dijo. Y agregó: "sería absurdo cargar en la guerra la culpa de nuestra inflación. Pero está incidiendo negativamente y causando mayores problemas; este contexto internacional complica aun más las cosas. La inflación es un serio problema para los argentinos. La guerra lo agrava".

El Presidente también llamó a la unidad de todos los sectores. "Estamos en una situación extraordinaria que requiere soluciones extraordinarias. Por eso convocaré desde este lunes a los representantes de los sectores productivos, empresarios, trabajadores formales y de la economía popular, representantes del campo y el comercio, la pequeña y mediana empresa y la sociedad civil a una mesa de acuerdo que nos permita diseñar un mañana en la lucha contra la inflación", anunció.

Y aunque se mostró confiado en que se podrán encontrar acuerdos que ayuden a bajar la inflación y a garantizar el aumento del poder adquisitivo de los salarios, dejó en claro que ejercerán el rigor, en caso de que resulte necesario. "No vamos a dejar de controlar y de fiscalizar precios; de aplicar la Ley de Abastecimiento si es necesario, y de utilizar todos los instrumentos con los que cuenta el Estado para cumplir con el objetivo de controlar los precios. Nuestra batalla es contra los especuladores. Contra los codiciosos. Contra quienes buscan aun en situaciones tan complejas sacar una renta extraordinaria", advirtió.

Luego, volvió a un contenido más mesurado y de pro diálogo. "No me cansaré de repetirlo: nadie se salva solo. Escucharé sus propuestas y sus preocupaciones y les transmitiré los caminos que estamos recorriendo. Es hora de que cada sector pueda pensar cuál es su contribución a este momento crucial del mundo y de la Argentina. Dialogaré con cada gobernador y con todos los intendentes para que las medidas que adoptemos lleguen a cada rincón de la Argentina. Necesitamos luchadores contra la especulación y contra la inflación en cada comercio, en cada mesa, en cada casa", convocó.

Adelantó, seguidamente, que consolidarán las reservas del Banco Central de la República Argentina; que promoverán la inversión y la producción nacional; que mejorarán el financiamiento de las políticas públicas; que profundizarán el diálogo y la búsqueda de acuerdos para contener los precios y para mejorar los ingresos.

"Nos pusimos al frente de este problema que nos afecta a todos. Un problema de todos se resuelve entre todos. Todos debemos ser parte de la construcción de la solución. Sabemos el rumbo, estamos en el camino correcto. Vamos a construir esa Argentina que soñamos", cerró.