Battaglia y Gallardo no escondieron nada de cara al Superclásico

Y en el juego de las especulaciones que parecerse haberse convertido el fútbol de Argentina, Marcelo Gallardo se las ingenió para volver a dar la nota: “Franco Armani, Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez y Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández, Santiago Simón y Nicolás De La Cruz; Esequiel Barco y Julián Álvarez”, dijo “Muñeco” ante la atónita mirada de todos los periodistas. “Antes que pregunten, ¿no querían eso?, se preguntó en tono jocoso el director técnico de River.

Pero como el fútbol no es fútbol sin las especulaciones de por medio, ahora todo el mundo deportivo se pregunta si realmente será el “11” inicial del Superclásico argentino o no.

Claro, la respuesta del otro lado fue inmediata. Sebastián Battaglia también tendría definido el equipo inicial, o al menos eso insinuó, aunque no de manera tan directa como Gallardo.

En ese sentido, Battaglia pondría en el Monumental a Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo y Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández y Juan Ramírez; Aaron Molinas, Sebastián Villa y Darío Benedetto.

Así, aunque suene extraño, a más de 24 horas del clásico más importante del país, los entrenadores ya definieron quiénes serán los protagonistas de esta historia que se empezará a escribir mañana, desde las 19.

Por el lado del “Xeneize” llama la atención la inclusión de Benedetto; teniendo en cuenta que “Pipa” está aún en recuperación de un desgarro y hace varios partidos que no suma minutos en la cancha. Evidentemente, el ex delantero de Arsenal y Gimnasia de Jujuy jugará desde el comienzo sólo por el peso específico de su apellido y por lo que significa River; por eso sería titular aunque su técnico haya declarado que “necesita a todos bien”, punto que no estaría cumpliendo el goleador, o al menos eso parece.

En la vereda del frente está todo mucho más claro, el triunfo ante Gimnasia fue contundente y por eso, por primera vez en el año, “Muñeco“ repetirá la alineación. “Si me dejo llevar por el último partido del rival, cambió algunas piezas e imagino un partido bien jugado, más allá de la tensión y lo físico que tendrá un rol preponderante”, señaló Gallardo e inmediatamente agregó: “nosotros no somos Estudiantes, tenemos una forma diferente de jugar”, dijo, aclarando que esta vez el “Xeneize“ la tendrá un tanto más complicada.

De cualquier forma, mañana será la hora de la verdad, Boca se vestirá de amarillo, pero seguirá siendo Boca. Y River, aunque parece tener todo confirmado, sabe que el rival de toda la vida está al frente, lo que exige mayor concentración y respeto.

La fecha de los clásicos nos entregará una nueva edición del Superclásico argentino y, como siempre, hay mucho más en juego que un partido. Ya conocemos a los protagonistas; o al menos eso nos hicieron creer.