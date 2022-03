Christian Herrera y Matacos, dispuestos a encender la Fiesta del Antigal

Se va la segunda. Hoy, a partir de las 21, la Fiesta Nacional del Antigal continúa con la esperada ceremonia festivalera que comenzó ayer en el Club Juventud Unida de Colalao del Valle.

Mario Álvarez Quiroga, Franco Barrionuevo, Christian Herrera y Matacos, Los Izquierdos de la Cueva, Los Mellizos Díaz, Germán Cano, Nico Galleguillo, Azul Gallia, Luján Roldán y Ballet El Antigal subirán al escenario.

Es obvio que Christian Herrera y Matacos tocarán su flamante zamba carpera “La enharinada”, como para no olvidar la alegría del carnaval, entre otros temas que ofrecerán en el corazón del Valle Calchaquí.

La historia musical de Herrera lo relacionó a Manu Sija como productor para conformar el grupo Matacos. La voz del salteño impuso un estilo a lo largo de tres discos y desde 2017 el proyecto puso su nombre al frente del grupo. El cantautor nacido en Morillo (Salta) le respondió preguntas a LA GACETA.

- Haber asumido el rol de productor de espectáculos, incluso de tu propia banda, es un riesgo especial?

- El rol de productor también es una alternativa que surgió a partir del evento que nosotros organizamos en mi pueblo, en el marco del encuentro solidario-cultural Morillo Canta por los Niños. Los intendentes o los amigos me ofrecen cumplir ese rol, estimo que a partir de lo que se pudo visibilizar en todos estos años con nuestra propuesta. Me gusta hacerlo, me siento cómodo, pero prefiero dedicarme a la banda, a su logística y su performance musical. Todo tiene su riesgo.

- ¿Se puede sostener un proyecto artístico como el de ustedes sin los shows en vivo?

- Si no hay shows no se podría sostener toda nuestra estructura. Somos 15 los que integramos el staff. Yo los asumo como 15 familias, además de todos los gastos que demanda posicionar el proyecto.

- ¿Los festivales y los recitales son la principal fuente de ingresos de los folcloristas?

- Sin duda que dependemos de esos ingresos. Estimo que los artistas más reconocidos la puedan pilotear mejor por sus ventas en las plataformas digitales, entre otras posibilidades.

- ¿Hay algún cambio en el folclore norteño en los últimos años? ¿Algo nuevo que te esté sorprendiendo?

- Hay muchas propuestas nuevas muy lindas. El folclore nunca morirá si todos -artistas, poetas y prensa, entre otros- trabajamos para mantenerlo vivo. Espero que los artistas jóvenes puedan tener sus espacios; todos los hemos necesitado para generar experiencias e ir enriqueciendo nuestra interpretación.

- ¿Con qué proyectos están encarando este año?

- Últimamente ha crecido el interés por nosotros. Lo atribuyo a que no hemos bajado los brazos, aun en los tiempos adversos de pandemia, siempre hemos estado proponiendo contenidos para seguir conectados con la gente. Y seguiremos proponiendo música en nuestros espacios y yendo a cantar en peñas y festivales.

- La industria de la música cambió su soporte. ¿Los artistas son los más perjudicados?

- La industria de la música está diseñada para el que se dedica todos los días a sumar su granito de arena, para seguir avanzando, posicionando su propuesta, no hay excusas. Hoy es mas fácil que antes. Podés mostrar lo tuyo y no quedarte de brazos cruzados a ver cómo trabaja el monopolio instalado hace muchos años en complicidad con grandes compañías, cubriendo espacios de sumas abultadas de dinero para poder proponer tu canción. La tecnología y sus herramientas generan la conexión entre nuestras canciones y los que deseen escucharnos. A trabajar se ha dicho.

Tributo a Mercedes Sosa

Canciones en el museo municipal

ALEGRÍA EN EL ESCENARIO. El salteño Christian Herrera y su grupo Matacos reviven el carnaval y aportan el ambiente carpero en sus presentaciones.

En el marco de las actividades programadas por el mes de la mujer, se le rendirá homenaje hoy a la más grande exponente tucumana del arte y la cultura en su proyección internacional. En lo que fuera su casa familiar de infancia y adolescencia, actualmente reconvertida en el museo municipal que lleva su nombre, Mercedes Sosa será evocada por Daniela Cayos (foto) a partir de las 10, en un recital que no se suspende por mal tiempo en el pasaje Calixto del Corro 344 (altura Guatemala primera cuadra), a 50 metros del parque 9 de Julio. Cayos hará un repaso por los temas más conocidos, que inmortalizó La Negra; la joven cantante integró la delegación tucumana que participó en el Festival de Cosquín en 2019. El museo está abierto de martes a domingo, con entrada libre y gratuita, de 9 a 18, y los vecinos y turistas encontrarán en sus salas un recorrido por la vida de Mercedes y su compromiso social y político.

De recorrido por las peñas

nombres convocantes

Los ritmos norteños, liderados por las zambas y chacareras de compositores tucumanos, se adueñarán de los escenarios en las peñas de la capital. Al mediodía habrá un almuerzo criollo en Viva Perón Bar (Miguel Lillo 388), con la participación musical de Los Azuchagas (foto) y de Nicolás Medina. El folclore también integrará el repertorio popular que presentará en la plaza Independencia, con entrada gratis y desde las 20.30, la Banda Municipal de Música Luzbel Giacobbe. De noche, Los Duendes Copleros serán los protagonistas en El Alto de la Lechuza (24 de Septiembre y Marco Avellaneda), desde las 22.30. La formación que se acerca a los 30 años de trayectoria tendrá como invitados a Melina Cabocota, José Costilla y Leghado. En La Casa de Yamil (España 153) actuarán Los Santiagueños del Río y Los Diferentes; mientras que en Malparida (Corrientes y Catamarca) estarán El Embrujo, Tiempo Nuevo, Nery Vega y Juglares.