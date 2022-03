Ruptura con el kirchnerismo: Vargas Aignasse dijo que podría haber "reacomodamientos" en la Nación

El legislador, Gerónimo Vargas Aignasse, afirmó que en el oficialismo nacional "habrá que replantear muchas cosas” y adelantó que “es probable que haya novedades importantes a corto plazo, respecto de reacomodamientos” en el Gobierno nacional.

“Aspiramos a la unidad, a que nuestro frente no se quiebre, no se rompa”, aclaró el parlamentario tras el acto oficial de hoy. También remarcó que “hay que acordar con los sectores de la producción”.

Vargas Aignasse fue uno de los que participaron anoche en la cena reservada con el presidente Alberto Fernández, en la provincia.

“El proyecto que se ha aprobado ayer (en el Senado) era vital, fundamental para nuestro gobierno. Y el hecho de que parte de la coalición no nos haya acompañado ha sido una desilusión muy grande. No estamos hablando de una normativa menor”, enfatizó el parlamentario en una entrevista con "BUEN DÍA", el noticiero de LG Play.

“¿Qué otro plan había? No había otro. Si no se hubiese aprobado esta ley, el dólar estaría a $ 270, seguiría impactando mucho en la inflación; además, tenemos problemas por la guerra, los commodities se están disparando, se elevan los precios de las comidas esenciales… el escenario que tendríamos con una Argentina en default, guerra, inflación y commodities, sería catastrófico. Por eso, no había otro plan”, añadió.