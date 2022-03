Cartas de lectores: derechos del peatón

En el Día del Peatón -que se celebra hoy- vale destacar que la Agencia Nacional de Seguridad Vial lo instituyó para promover, por parte de los conductores de vehículos, el respeto a los derechos que tienen los peatones de transitar con seguridad por la vía pública. Aprovecho este espacio para hacer referencia a la problemática de los adultos mayores en el rol de peatones. Estos con frecuencia están sujetos a deficiencias cognoscitivas, motoras y sensoperceptivas que afectan sus capacidades a medida que envejecen y por ello tienen mayores riesgos en la vía pública. Pérdida de memoria, disminución de la atención, lentitud en las reacciones psicomotrices, declinación de la agudeza visual, uso de muletas o sillas de rueda para desplazarse, etc.; son secuelas del envejecimiento. Además, los adultos mayores tienen más probabilidades de sufrir dolencias crónicas y/o usar medicamentos que pueden afectar negativamente su capacidad como peatones. Transitar es un derecho constitucional y el Estado tucumano (provincial, municipal y comunal) tiene la obligación de promover la movilidad de modo seguro. Los adultos mayores necesitan veredas seguras e iluminadas, rampas para descender a la calzada, sendas peatonales, señalización vertical y horizontal, nombres de las calles bien visibles, semaforización en los puntos de alto tránsito, etc. Actualmente la ONU y la OMS promueven en el mundo la reducción de la velocidad a 30 Km/h en las calles de las ciudades. Esta medida contribuirá a reducir las muertes y las lesiones graves a las personas más vulnerables del sistema de tránsito. No debemos olvidar que todos somos peatones...

Juan Francisco Segura

[email protected]