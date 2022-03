Una agenda cargada es lo que motiva a “Maravilla”

El tiempo que Sergio “Maravilla” Martínez estará en Tucumán es corto. No podrá visitar Tafí del Valle, uno de sus lugares predilectos en el país, porque durante esta mañana ya se estará yendo. Anoche, en la Sociedad Rural, bajo el título “Motivate con ‘Maravilla’ Martínez”, el boxeador brindó una charla motivacional. Al quilmeño le gusta hacer miles de cosas, porque está cómodo con una agenda cargada.

Por eso es que llegó sonriente ayer a LA GACETA para cumplir al límite del horario con lo que se comprometió. Martínez respondió a la convocatoria para la entrevista en LG Central, el panorama informativo que se emite de lunes a viernes de 12 a 13. En la peatonal Mendoza, el sonido de las persianas bajándose fue la banda sonora para el ingreso del boxeador al edificio. Con sus anteojos y barbijo tapándole media cara, la poca gente que transitaba casi no advirtió que se trataba del ex campeón mundial en dos categorías.

“Dormí poquito. Desde las tres de la mañana hasta las 5 que me levanté para ir a aeroparque”, contó. “Pero no estoy cansado”, reconoció. Los tiempos televisivos aumentaron la velocidad de los movimientos, como también tuvieron que acelerar el auto que trasladó a “Maravilla” entre el intenso tráfico, como él mismo comentó. En el estudio de televisión, se levantaba el telón para el quilmeño. “¡Ex campeón!”, se encargó de aclarar apenas comenzó la entrevista con Carolina Servetto. “Sí, soy boxeador”, se definió el hombre de 47 años. “Hasta el último día de mi vida seré boxeador, puede ser que deje de competir, pero siempre seré boxeador”, aseguró.

El fanático de las milanesas y las empanadas hizo una llamativa reflexión con respecto a su rol de conferencista motivacional. “Es raro porque yo no quiero motivar a la gente. Hablo y la gente se motiva sola”, explicó. El “efecto ‘Maravilla’” sin intención viene solventado por situaciones épicas que el boxeador protagonizó, sumado a otros roles que tomó. Sin dejar de estar vinculado de una u otra manera al deporte de los puños, Martínez está cerca de terminar su segundo libro -esta vez será de poesía y no biográfico-, trabaja en una película y una serie documental. Todo sin perder de vista su objetivo de volver a ser campeón del mundo. “Tengo muchas cosas que hago al mismo tiempo. Lo bueno es que puedo sostenerlo. Lo que a veces pasa, es que uno comienza por muchas partes y no termina. Yo sí lo hago”, fue contundente. “Hay que dedicarle el tiempo que merece a cada una de las cosas que estemos haciendo. En mi caso es el boxeo y, cuando tengo que hacer algo fuera de él, también le dedico horas como al entrenamiento”, comparó “Maravilla”.

Más sobre él

En la edición del lunes de LA GACETA, entrevista a fondo con “Maravilla”: boxeo, familia y futuro.