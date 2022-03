Boxeo: quiere ser una “Maravilla”

La vida de Sergio “Maravilla” Martínez trascendió el cuadrilátero. Sus títulos mundiales, su estilo con “chispa y picardía” definido por él mismo, su carisma verbal, su origen humilde, se combinaron para que el quilmeño, cause atracción esté o no subido al ring. Como muchos deportistas cuando se retiran, Martínez sube al escenario como conferencista. Será mañana, a las 20.30, en el “Galpón del Azúcar” de la Sociedad Rural.

“Maravilla” puso un paréntesis en su carrera de boxeador en 2014. Anunciado como un retirado oficial, seis años después hubo que ponerle esa calificación de “paréntesis” porque a sus 45 años, anunciaba que volvía a pelear. Esas situaciones de vida y las razones de porqué se anima a tomar desafíos son las que contará en la charla motivacional.

“Lo que hago básicamente es exponer mi vida: esto me pasa, soy esto y busco esto otro”, le contó Martínez a LG Deportiva. “En base a esos tres puntos, pasado presente y futuro, yo me puedo mover con solidez”, reconoció el boxeador que desde su regreso oficial lleva cuatro victorias al hilo.

Desde su primera conferencia, “Maravilla” sintió que era un rol que no podía abandonar, muy parecido a lo que el boxeo le genera. “Es una ilusión muy grande la que tengo antes de cada charla. Saber que lo que transmito a la gente le puede servir es muy emocionante. No mucha gente tiene esa fortuna”, se refirió el ex campeón mediano y superwelter.

La última vez que estuvo en la provincia fue hace cuatro años. “Fui como turista a Tafí del Valle que es uno mis lugares predilectos en el país”, destacó. La convocatoria de mañana llegó por parte de Matías Pérez De Nucci, Diego Trejo y Marcos Wilde, unidos por el gusto del boxeo. “Es una apuesta, no es al azar. Ejemplo de campeones hay muchísimos, pero ‘Maravilla’ da cuenta de cómo se deben hacer las cosas antes, durante y después de la carrera del boxeador”, dio Trejo las razones de la iniciativa.

Ese “después” es el que Martínez remarcó. “No es una charla que te saca del sofá, te hace dar el primer paso y luego, si no conseguiste nada, volviste al sofá. No, lo que busco en la gente que asiste es que sostenga el incentivo y la ilusión”, detalló Martínez. “A muchos seres humanos nos falta ilusión por vivir, por tener un cambio de rumbo. Quizás sea el adecuado, pero por ahí no transitamos el camino con la energía adecuada”, reflexionó el hombre de 47 años. “Energía de la potente es la que quiero transmitir, que bien la pueden utilizar para impulsarse y salir adelante en todo ámbito de la vida”.

Para asistir

Las entradas de la charla “Motivate con ‘Maravilla’ Martínez” pueden adquirirse en Perú 798 (Yerba Buena), Corrientes 459 y Buenos Aires 384. El costo es de $2.500. La organización es de Boxing Club y Asador Gourmet. Hoy, en las redes de LA GACETA, se sortearán 10 pares.