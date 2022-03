Dani la Chepi fue internada y deberá pasar por el quirófano

Daniela Viaggiamari, más conocida por su nombre artístico "Dani La Chepi", fue internada en la clínica de Olivos y utlizó las redes sociales para contar algunos detalles de la operación a la que se debe someter.

“Con mamá salimos a pasear, ¿salimos no? Ella hubiera preferido ir al shopping. Pero esta clínica es como un shopping, amo la clínica Olivos, me encanta venir acá”, comentó la influencer y agregó: “Parece que anoche fueron a Caminito, se afanaron un cascote y me lo dejaron en casa. Yo me lo comí y ahora estamos esperando al urólogo porque parece que me tienen que operar”.

La mediática contó que empezó con un malestar, tuvieron que realizarle estudios. Finalmente, a "Dani La Chepi" le confirmaron que debía pasar por el quirófano. "Tengo una bronca, me hicieron sacar los aros, y quieren que me despinte las uñas, ¿sabés lo que me costó pintarme las uñas?”, expresó la ex participante de "Masterchef".

Por último, se refirió a la salud de su papá, el cual se encuentra en una situación complicada tras sufrir un ACV años atrás. “El domingo estuvimos en el sanatorio con mi mamá despidiéndonos, básicamente, de mi papá, que hace nueve años como muchos saben tuvo un ACV isquémico. Y bueno, se descompensó mucho y fuimos corriendo”, declaró.