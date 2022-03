Wanda Nara dio a conocer que Icardi mensajeaba a otras dos famosas

El lunes a la noche, el Wandagate explotó nuevamente por los mensajes que se publicaron desde la cuenta de Wanda Nara, con varios insultos dirigidos a la China Suárez por el amorío que tuvo con Mauro Icardi. Uno de los picantes comentarios fue: "Ese gato solo sabe acostarse con casados".

En las primeras horas del martes, la hermana de Zaira Nara aseguró que fue hackeada, ya que también salieron a la luz supuestos chats que la ex "Casi Ángeles" mantenía con la empresaria en 2018, antes del escándalo. De tal forma, la rubia aseguró que ella no tienen cuentas falsas y que "no tiene nada que esconder".

La dueña de "Wanda Cosmetics" pudo recuperar su perfil, pero también salieron a la luz mensajes que el futbolista Esequiel Barco le escribía con halagos. En las capturas, se puede ver cómo el jugador de River le enviaba a la mediática frases como “Tan perfecta” y “Me tenés así”, con emojis de corazones. Por lo visto en las imágenes, Wanda jamás respondió esos cumplidos, pero parecería ser que Icardi los encontró, y no le gustaron para nada.

Yanina Latore aseguró en la emisión del martes de "LAM", que el rosarino no pudo contener los celos y así fue como comenzó a seducir a otras mujeres en las redes. "Mauro, pendejo de 28 años empezó a tirotear a la China, le reaccionaba las historias, fueguito, carita. Me dio dos nombres más que no voy a dar porque le juré a Wanda, pero son... Famosas, hasta más lindas que la China", indicó la panelista.

Tras revelar que otras figuras del ambiente recibieron mensajes del jugador del PSG, Latorre agregó: "Estas dos con más códigos, por que no son amigas íntimas de Wanda y son del medio y la conocen. La única que le contestó y le siguió el juego a Icardi, fue la China".

Durante la emisión de programa no quisieron dar los nombres. Sin embargo, minutos después Angel de Brito, el conductor del ciclo, se expresó en Twitter y confesó que se trataba de Jésica Cirio y Rocío Guirao Díaz. De todas formas siempre aclararon que estas dos famosas jamás le contestaron.