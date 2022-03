Crimen de Fernando Báez Sosa: el papá de uno de los rugbiers detenidos rompió el silencio

"Es totalmente inocente". Con estas palabras Marcos Pertossi se refirió a su hijo Lucas, uno de los ochos rugbiers detenidos y acusados de asesinar al Fernando Báez Sosa, el 18 de enero del 2020 en Villa Gesell. "No se entiende todavía que él esté preso por filmar y decir la palabra caducó”, agregó el hombre que rompió el pacto de silencio y por primera vez habló con los medios sobre el caso.

Los ocho rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa Infobae

Por el asesinato de Fernando Baéz Sosa están detenidos, además de Lucas, Ciro (21) y Luciano Pertossi (20), Enzo Comelli (22), Máximo Thomsen (22), Ayrton Viollaz (22), Matías Benicelli (22) y Blas Cinalli (20). Todos están imputados por el delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, y también por “lesiones leves” sufridas por amigos de Fernando que estaban junto a él la madrugada del crimen.

Lucas Pertossi es uno de los detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa Infobae

En una entrevista con Telenoche, Marcos Pertossi aseguró que su hijo "en ningún momento pensó que el chico (Báez Sosa) estaba muerto". Relató que Lucas estaba sentado y vio que le pegaban a un amigo. Se levantó para separar y también filmar lo que estaba sucediendo. “Lucas no tiene nada que ver en esto, Lucas no hizo nada, Lucas está preso por algo injusto”, sentenció.

Pertossi apuntó además contra el accionar de la Justicia y se refirió a las malas condiciones de detención de su hijo. "Pasa 21 horas del día preso, guardado, tres horas de patio, es inhumano lo que está pasando, esta justicia está fallando”, según sus palabras. “No es ni asesino, no es malo, no tiene malas intenciones, vive feliz con las cosas que hace, él no mató a nadie”, concluyó.