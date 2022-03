Enfermedades infecciosas: refugiados en riesgo

Muchos refugiados ucranianos están debilitados y corren mayor riesgo de contraer enfermedades infecciosas, alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según el portal de Our World in Data, solo un 35,6% de la población ucraniana ha sido vacunado contra el coronavirus, la mayoría con Sputnik V o el inmunizante chino Sinopharm. Ninguno de los dos está autorizado en la Unión Europea, lo que significa que en su territorio se los considera no vacunados y se recomienda inmunizarlos.

La OMS aconsejó que los refugiados ucranianos se incorporen a los programas masivos y rutinarios de vacunación en los países de acogida, por ejemplo, contra covid-19, poliomielitis, sarampión y rubeola, las que protegen contra la hepatitis B, los meningococos, los neumococos, la varicela, la tuberculosis o la gripe. De acuerdo con la autoridad sanitaria, del 80 al 85% de los ucranianos están vacunados contra estas enfermedades infecciosas.