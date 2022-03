Lules suma cuadras con pavimento articulado y luces led a sus barrios

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, dejó inaugurados hoy 6.000 metros cuadrados de pavimento articulado en el barrio Ingenio Lules, de la ciudad homónima, que además se complementa con la misma cantidad de metros de luminarias led.

El gobernador interino estuvo acompañado por el intendente local, Carlos Gallía, y el comisionado comunal de San Pablo, Sergio Castro, además de concejales y funcionarios locales.

"Esta es una obra que mientras la caminaba los vecinos me decían que hace 40 años que la vienen esperando que es uno de los ingresos al ingenio Lules y que muchos pensaban que no la íban a poder ver y quiero agradecerle al intendente que a través de su gestión pudo hacer realidad el sueño de muchos luleños que viven aquí. Esto además, con el alumbrado público de última tecnología, mejora no solo la urbanización sino también que tiene que ver con la seguridad de todos los que transitan por estas calles", afirmó Jaldo.

Por su parte el titular del municipio expresó que "esta era una obra muy esperada por los vecinos que desde 2015 me reclamaban que se haga, así que les agradezco la paciencia porque supieron esperar. No nos olvidemos que los cuatro años anteriores teníamos un Gobierno Nacional que no nos ayudaba; y con la llegada del Peronismo al poder, con Manzur allá y el gobernador Jaldo aquí, se pudo hacer realidad. Esta era una calle de barro y toda oscura, y ahora le cambia la vida a la gente que vive en esta zona".