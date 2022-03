Infraganti: Gladys "La bomba tucumana" a los besos con ¿su nuevo novio?

La intérprete del éxito “la pollera amarilla”, subió a su instagram una foto besando a un chico claramente más joven que ella. ¿De quién se trata? ¿Hay un nuevo amor en la vida de la Bomba?

Al poco tiempo de haberla subido, la artista se arrepintió y borró la imagen, sin dar explicaciones al respecto, y aunque el material no duró demasiado en Instagram, los comentarios y likes se dispararon casi instantáneamente.

“Ella me dice que fue un error, que no tendría que haber salido, que se le disparó. Le pregunté si estaba sola y me dijo que no. ‘¿Estás con este muchacho?’ Me dijo que sí”, contó Carlos Monti, panelista del programa Nosotros a la mañana, a través de El Trece.

La polémica se dio a causa de la pública la relación de Gladys con el empresario Diego Trovero, sin haber dado explicaciones sobre una posible ruptura, la inédita foto de la artista desató miles de comentarios al respecto.

La bomba ya venía en el ojo mediático por su pelea con la cantante santafesina Dalila, con quien daría un recital por el día de la mujer previsto para el pasado 12 de marzo. Dalila, habría pedido que bajen a Gladys del espectáculo.

"Me dice lo siguiente: 'Me suspendieron, ni idea el por qué. Deberían preguntarle a la dueña del baile por qué pasó esto y por qué me sacaron cuando ya estaba confirmada. A mí también me encantaría saber...'", declaró la artista en diálogo con Carlos Monti.

"Estaba pronosticado para que Dalila y La Bomba estuvieran en el show, pero al consultarle me dijo que habían pedido que Gladys no formara parte. Y según trascendió el pedido fue precisamente de Dalila", contó Mariana Brey en el programa Socios del Espectáculo.